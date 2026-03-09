Newcastle - FC Barcelona: alineaciones probables del partido de Champions

El camino hacia la ansiada gloria europea vuelve a arrancar en St. James’ Park, donde Newcastle y Barça se verán las caras en una eliminatoria de octavos de la Champions que promete emociones fuertes. Los de Hansi Flick, cargados de confianza tras superar exámenes de nivel ante Villarreal, Atlético y Athletic, intentarán poner en tierras inglesas la primera piedra hacia la final de Budapest. El partido de este martes será vital para que los azulgranas reafirmen su papel de candidatos y lleguen sin demasiados apuros a la vuelta en el Spotify Camp Nou el próximo 18 de marzo, un estadio que no vibra con una eliminatoria de Champions desde febrero de 2021.

El Newcastle, que se ha convertido en un habitual en Europa desde la llegada de la propiedad saudí y de Eddie Howe, atraviesa su temporada más gris. Pese a romper una sequía de 70 años ganando la EFL Cup el curso pasado, el verano fue convulso: el 'culebrón Isak' y un mercado de fichajes cuestionable, con inversiones millonarias que no han terminado de cuajar, han dejado a las 'urracas' en una situación impropia. Duodécimos en la Premier, a 9 puntos de Europa y recién eliminados de la FA Cup por el City, solo les queda Europa como tabla de redención.

Los ingleses no lograron entrar en el top 8 de la fase de liga, pero arrollaron al Qarabag en el play-off. Por su parte, el Barça sí evitó esa ronda extra por segundo año consecutivo. El duelo de este martes ya tiene un precedente cercano: fue el estreno de ambos en esta edición, un partido que se llevaron los azulgranas por 1-2 con un doblete estelar de Rashford, una versión que hoy se echa de menos.

Rashford celebra el gol ante el Newcastle / ALEX DODD / EFE

Un once de gala ante las bajas

Tras el desgaste monumental en Copa ante el Atlético, Flick rotó lo justo en San Mamés pensando también en la Champions. Para este martes, el once de gala dentro de lo disponible parece asegurado. Siguen de baja Christensen, De Jong, Koundé y Balde, pero la gran noticia es la vuelta de Gavi a una convocatoria tras más de seis meses fuera, aunque todavía sin el alta médica. Todo apunta a un once con Joan García bajo palos; una zaga con Cubarsí y Gerard Martín como centrales, acompañados por Eric (en el lugar de Koundé) y Cancelo en los laterales. En la medular, Pedri volverá a la titularidad junto a Bernal y Fermín, un trío que ya brilló ante el Atlético. El sacrificado sería Dani Olmo, que atraviesa un bache de rendimiento pero podría ser un revulsivo de lujo. Arriba, el tridente no ofrece dudas: el recurrente MVP Lamine Yamal, Raphinha, que también descansó en 'La Catedral', y la fiabilidad goleadora de Lewandowski, que podría ganarle la partida a un inconsistente Ferran Torres.

El Newcastle llega con la baja sensible de Bruno Guimaraes, además de las de Lewis Miley, Krafth y Schar, que tampoco estarán disponibles. Aunque Pope y Ramsdale últimamente se alternan la portería, el ex del Arsenal apunta a repetir bajo palos. La defensa contará con las "torres" Burn y Thiaw en el eje, escoltadas por Trippier y Hall en los costados. En el medio, Tonali ejercerá de ancla con un Ramsey que regresa tras sanción.

En ataque, Elanga y Barnes ocuparán las bandas, mientras que Woltemade apunta ese "falso 9" tan innovador: un delantero de 1,98 metros pero con una técnica y capacidad asociativa que no se puede subestimar. Sin embargo, la gran amenaza es Anthony Gordon. El '10' ya marcó ante el Barça y suma 9 tantos más en esta competición. El de Liverpool será el principal peligro a neutralizar para que Flick y los suyos regresen a casa con medio billete a cuartos en el bolsillo.

Alineaciones probables Newcastle - FC Barcelona

Newcastle Utd: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Ramsey, Barnes; Woltemade, Elanga y Gordon.

FC Barcelona: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.