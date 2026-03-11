Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos

El Barça las pasó canutas en St. Jame's Park. Los 'Geordies', como así se conoce a los habitantes de Newcastle por su peculiar acento, son gente amable, abierta y simpática, pero cuando van a ver las urracas, se transforman y sacan las uñas para generar un ambiente ensordecedor. Fue un empate milagroso para los de Hansi Flick que dejó anécdotas, imágenes y momentos que para quienes pasó desapercibidas, merecen la pena desvelar.

Champions

¿Un gol con mensaje?

El primer balón que tocó Lamine Yamal en el partido fue respondido con un buuuuhh por la grada. La única explicación hay que buscarla en el temor que le tienen sus rivales. Y Lamine supo esperar el momento para tomarse su cumplida venganza. Toda la responsabilidad para un chaval de 18 años. Le intentaron poner nervioso al máximo, pero Lamine no falló. Y lo celebró como merecía la ocasión. Levantó los hombros como si con él no fuera la cosa, extendió los brazos a lo 'divino' y lo remató tapándose un oído y haciendo la señal de la 'cremallera' en la boca. Lamine se crece ante la presión.

Gerard Martín y un eterno 'antidoping'

No tuvo bastante el pobre con lo mal que lo pasó durante el partido, achicando agua como pudo en el eje de la defensa, que después le esperó otro 'infierno'. Fermín y Gerard Martín fueron los encargados de pasar el control antidopaje de la UEFA. Al de El Campillo le costó lo suyo orinar, pero lo hizo a tiempo para irse con sus compañeros rumbo al aeropuerto. No así Gerard.

El doctor Pruna lo 'anticipó' a los medios que cubrían la salida de los futbolistas. "Gerard se queda", nos dijo. Él también, acompañando al defensa y a esperar, junto al responsable de seguridad. No salió del estadio hasta las 23.30H, horario inglés, cuando sus compañeros ya se habían ido hacía un buen rato. Eso sí, en la puerta le esperaba una VAN del club. Ya de madrugada, el Barça anunció que este miércoles el equipo descansará y regresará el jueves a los entrenamientos.

El gesto de Szczesny con Marc Bernal

Entrada la segunda mitad, una imagen dejó helados todos los barcelonistas (1.300 animaron de lo lindo en la parte alta del gol donde marcó Lamine). Marc Bernal cayó al suelo y se pidió inmediatamente el cambio. El jugador se fue por su propio pie dando la vuelta al campo. Cuando pasó junto a los suplentes que calentaban, todos le abrazaron. Y cuando llegó al banquillo, allí le esperaba Flick para interesarse y darle ánimos. Pero el gran detalle lo tuvo Szczesny, que incluso le puso la chaqueta del chándal para que no cogiera frío. 'Tek' es entrañable.

El doctor Pruna pide el cambio para Marc Bernal / Valentí Enrich

Flick y su ritual en los penaltis

Una de las peculiaridades del histórico St. Jame's Park es que los pupitres reservados a la prensa están detrás de los banquillos, en las primeras filas. Difícil trabajar, pero muy auténtico y con la ventaja de tener a Hansi Flick a escasos metros. El técnico apenas paró de pie, fue un manojo de nervios. Aplaudió las buenas presiones y salidas de balón (pocas), se enfadó con los errores (bastantes), gesticuló, se quejó al cuarto árbitro de la permisividad de su colega italiano. Un show.

Y como siempre, 'se negó' a ver el lanzamiento desde los once metros. Pura superstición. Celebró con efusividad el gol, mientras Eric, Fermín y un renqueante Araujo se picaban dialécticamente con los del banquillo del Newcastle. Fútbol. El inmediato pitido final dio paso a una sensación de alivio. Bueno, y de inmensa alegría para el debutante Xavi Espart. El de Vilassar ya está dando de qué hablar y esto no ha hecho más que empezar...