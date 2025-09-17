En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Newcastle - Barcelona: rueda de prensa de Flick y Christensen previa al partido de Champions League, en directo
Sigue el minuto a minuto de la comparecencia del técnico alemán y el central del Barça antes del debut en la Champions League 2025/26 en Newcastle
Hasta aquí la rueda de prensa de Hansi Flick en Newcastle
Rashford
"He seguido a Marcus desde sus inicios en el United. Siempre me ha encantado, tiene velocidad, uno contra uno y definición. En sus primeras semanas le he visto muy bien, tiene mucho potencial. Para mí es bueno tenerlo en mi equipo".
Fútbol más intenso en la Champions
"Nos tenemos que adaptar al estilo del rival y lo vamos a hacer. En cada partido es así. No hemos podido entrenar mucho esto, pero es normal. Hemos hablado de cosas tácticas en las charlas, pero lo importante es cómo iniciamos el partido, con intensidad y con confianza con balón. Hay que aprovechar los espacios que nos den"
El estado de Lamine Yamal
"No sé si estará el domingo, no hay que presionar. Tenemos un cuerpo médico fantástico que le va a cuidar. Vamos a ver cómo evoluciona. Si vuelve tiene que estar al 100% porque es un jugador joven y hay que cuidarle"
"Fue un gran entrenador. El Barcelona ha tenido muy buenos en su historia. Yo veo muchos partidos y entrenamientos de clubes ingleses y he estado en muchas ciudades deportivas. Veo lo que necesito para mi folosofía y luego lo aplico e mis equipos. De cada entrenador del Barça se pude aprender"
El partido ante el Valencia
"El fútbol cambia y nuestra pretemporada fue buena. Ganamos cada partido, pero en los primeros partidos no tuvimos el nivel del Valencia. He hablado con ellos sobre los errores que cometimos en los tres primeros, pero el domingo estuvimos como la temporada pasada. En cada partido tenemos que empezar con intensidad y contra el Valencia lo hicimos"
Ganar la Champions
"No pienso en los favoritismos. Es un gran recorrido, hay grandes equipos y todos quieren ganar. En Barcelona todos están buscando esto. Vamos a trabajar duro cada día y ya veremos qué pasa"
La pareja de centrales
"tenemos un gran equipo. Cubarsí y Eric lo han hecho bien. No tengo dudas. Ya veremos qué hago mañana".
Duda en la posición del 'nueve'
"Necesito ver la sesión de hoy y dormir ocho horas. Luego, decidiré".
Woltemade
"No lo conocía muy bien. Le seguí en varios partidos, me sorprendió su aumentó de nivel y para la Premier es una buena opción. Vamos a ver cómo mejora, tiene mucho potencial. Estoy muy contento de que Alemania tenga un buen '9'"
