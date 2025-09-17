Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
CHAMPIONS LEAGUE

Newcastle - Barcelona: rueda de prensa de Flick y Christensen previa al partido de Champions League, en directo

Sigue el minuto a minuto de la comparecencia del técnico alemán y el central del Barça antes del debut en la Champions League 2025/26 en Newcastle

Pau Bartolí

Pau Bartolí

