Newcastle - Barcelona: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League y el Barça viaja hasta Inglaterra para enfrentarse al Newcastle en su debut en la primera jornada de la 'liguilla' del campeonato.

La temporada pasada el Barcelona se quedó a las puertas de disputar una nueva final europea después de diez años de la última. Los de Hansi Flick estaban jugando a fútbol a un gran nivel y parecían invencibles para el resto de equipos. No obstante, en las 'semis', el Inter de Milán le plantó cara a los azulgranas y, en el partido de vuelta, lograron eliminarlos en la prórroga.

Ahora, con esto en mente, el equipo barcelonista tendrá que volver a darlo todo para intentar superar la pasada campaña, un hecho pasa por empezar la competición de la mejor manera. Recordemos que para pasar a octavos de forma directa se necesita quedar entre los primeros ocho equipos en la clasificación global y así no tener que pasar por la ronda de 'play-off'.

Por su parte, el conjunto inglés vuelve a la champions después de que el curso anterior no pudiera clasificarse para el torneo. De momento, no obstante, el Newcastle no está pasando por su mejor momento deportivo y tan solo lleva una victoria en los primeros cuatro encuentros que ha disputado.

Contra el Liverpool perdió 2 a 3 en la última jornada del partido y ante el Aston Villa y el Leeds rascó un punto gracias a empatar a cero en las dos ocasiones. La mala racha la rompieron, precisamente, el pasado sábado contra el Wolverhampton cuando ganaron por la mínima gracias al tanto de Nick Woltemade.

HORARIO DEL NEWCASTLE - BARCELONA

El partido entre el New Castle y el Barcelona, correspondiente a la primera jornada de la 'liguilla' de la Champions League, se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre a las 21:00 horas (horario peninsular español) en el estadio St. James' Park.

DÓNDE VER EL NEWCASTLE - BARCELONA

El enfrentamiento entre el New Castle y el Barça se podrá seguir a través de Movistar Liga de Campeones (M60 O115) y Movistar Liga de Campeones 4 (M180 O276).

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.