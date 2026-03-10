Newcastle - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver la ida de octavos de final de la Champions League, en vivo

Colegiado italiano en Saint James' Park

Tendremos árbitro italiano esta noche en Newcastle. Marco Guida debutó en la Serie A en 2010 tras varios años dirigiendo en categorías profesionales del fútbol italiano. Desde 2014 es árbitro internacional FIFA, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los colegiados habituales en competiciones continentales.

Guida volverá a cruzarse con el conjunto azulgrana por segunda vez en su carrera. El precedente no es positivo para el Barça, que perdió en la única ocasión en la que ha sido dirigido por el colegiado italiano. Aquel encuentro tuvo lugar durante la fase de grupos de la Champions League 2023-24, cuando el equipo entonces entrenado por Xavi Hernández cayó por 3-2 en su visita al Royal Antwerp FC en Bélgica.