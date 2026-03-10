En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Newcastle - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver la ida de octavos de final de la Champions League, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Newcastle - Barça (21.00h; M+Liga de Campeones) de la ida de octavos de final de la Champions League
Eric suplente y Ronald Araujo lateral en Newcastle
Eric Garcia, como ha adelantado MD y hemos podido confirmar, descartado en Newcastle. En principio, Cancelo será lateral izquierdo y Cubarsí-Gerard en el eje con Araujo, novedad, en la derecha.
Colegiado italiano en Saint James' Park
Tendremos árbitro italiano esta noche en Newcastle. Marco Guida debutó en la Serie A en 2010 tras varios años dirigiendo en categorías profesionales del fútbol italiano. Desde 2014 es árbitro internacional FIFA, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los colegiados habituales en competiciones continentales.
Guida volverá a cruzarse con el conjunto azulgrana por segunda vez en su carrera. El precedente no es positivo para el Barça, que perdió en la única ocasión en la que ha sido dirigido por el colegiado italiano. Aquel encuentro tuvo lugar durante la fase de grupos de la Champions League 2023-24, cuando el equipo entonces entrenado por Xavi Hernández cayó por 3-2 en su visita al Royal Antwerp FC en Bélgica.
El Newcastle, peligro con su presión asifixiante
Así como el Barça, el Newcastle también ejerce una presión asfixiante arriba. El cuadro inglés aprieta de lo lindo, sobre todo en casa y en los primeros minutos. Flick intentará contrarrestarlo y tener el balón controlado para obligarlos a retroceder.
Eric, descartado ante el Newcastle
Eric Garcia no jugará esta noche en Saint James' Park por precaución. 'MD' adelantó que era seria duda esta tarde y podemos confirmar que no será de la partida por culpa de unas molestias musculares que arrastra desde hace ya semanas. El staff prefiere curarse en salud para la vuelta.
Incógnita en la portería inglesa
Hasta la victoria frente al Manchester United en la última jornada de la Premier, el portero titular parecía claro: Nick Pope había sido la apuesta habitual de Eddie Howe, con 22 partidos de liga, por solo siete de Aaron Ramsdale, cedido por el Southampton.
También en Champions había sido el elegido, con ocho encuentros disputados —incluido el duelo ante el Barça—, mientras que Ramsdale apenas había jugado dos. Sin embargo, Howe cambió de idea tras el partido ante los ‘red devils’: el buen rendimiento de Ramsdale le valió repetir como titular frente al Manchester City en la FA Cup.
¿Qué Newcastle nos encontraremos?
Según nos cuentan nuestros compañeros de fútbol internacional, Jonathan Moreno y Clàudia Espinosa, el Newcastle de Eddie Howe despliega un libreto táctico que, salvando las diferencias, se asemeja al de Hansi Flick, especialmente en la parcela ofensiva.
Los ingleses, fieles a la Premier League, apuestan por un fútbol directo, vertical, donde el centro del campo, al contrario que los culés, es anecdótico para su fin de llevar la pelota en el menor tiempo posible al área rival. En ataque van 'sobrados', son el octavo mejor ataque de la competición en Inglaterra, pese a su 12ª posición en la tabla.
En defensa, no obstante, sufren. El cuadro de la ribera del Tyne es la séptima peor de la Premier League. Nick Pope y Aaron Ramsdale, porteros de las 'urracas', sólo han mantenido la portería a cero en diez partidos esta temporada disputados ya 43 encuentros en todas las competiciones.
El Barça no estará solo
Esta noche, los de Flick no caminarán solos en uno de los escenarios más imponentes y ruidosos del fútbol británico. St. James' Park sentirá el aliento culé en una de las salidas más icónicas de la temporada, donde más de 1.200 socios y peñistas acompañarán al equipo en el norte de Inglaterra para el asalto a los octavos de final de la Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona.
Como decíamos al inicio de este directo, el partido ha pasado bastante desapercibido por el ruido electoral de estos días. A falta de conocer al ganador de los comicios este domingo, Rafa Yuste ha vuelto a ejercer de portavoz como presidente de la entidad antes de la comida de directivas en Newcastle: "Hansi y staff han conseguido aislar al equipo, quiero destacar el gran ambiente que se respira desde Hansi al último utillero", ha asegurado sobre posibles distracciones.
Molestias musculares
Las molestias del central de Martorell vienen de lejos, en concreto del partido ante el Girona en Montilivi. Eric Garcia pidió el cambio en el 73' y fue sustituido por Araujo. Desde entonces, aunque se perdió la vuelta de semifinales ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou por sanción, ha jugado 90' en los tres partidos de LaLiga siguientes: Levante, Villarreal y Athletic Club.
Alternativas del filial
Eso sí, el alemán tendrá en el banquillo en caso de necesitar una alternativa a los jugadores del Barça Atlètic Xavi Espart y Álvaro Cortés. El lateral y el central son muy del gusto de Flick, que en la rueda de prensa previa al partido de San Mamés llegó a asegurar que "tengo ganas de verlos jugar".
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: 'Laporta lo ha conseguido
- Joan Laporta frena en seco a Juanma Castaño: '¿Qué me está diciendo?
- Koeman confirma las seis semanas de baja de Frenkie de Jong
- Lo de Xavi Simons es cada vez más preocupante
- A Flick le bailan solo dos plazas para el once de Newcastle
- El Atlético se baña en oro: Apollo, una apuesta de 5.000 millones de euros