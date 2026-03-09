Newcastle - Barcelona, en directo: Howe, Flick y la previa de la Champions League

Sobre si se queda si Deco se va y la polémica

"Tenemos que esperar a las elecciones. Cuando llegué al Barça, siempre he tenido buena sensación con Deco y Bojan. Trabajamos muy bien. No solo analizamos la primera plantilla, también el B y la Masía. Hablamos con Deco y Bojan del tema. Tenemos jugadores que son buenos. Hablamos de Casadó, Bernal y Gerard. Vemos lo mismo en los jugadores y damos lo mejor para este club. No sé porque se les pregunta lo que se pregunta en la entrevista, hay que priorizar el partido. Estoy en Barcelona donde todo es fantástico, los jugadores, el personal... hacemos piña. Hay que crear un equipo para el futuro. Que todo funcione. Eso es lo que quiero decir. Respeto el partido de mañana y nos centraremos en esto".