Newcastle - Barcelona, en directo: Howe, Flick y la previa de la Champions League
Sigue las comparecencias de los técnicos y jugadores de Newcastle y Barça en las horas previas a la ida de octavos de final de la Copa de Europa
Ruido electoral y el viaje desde Bilbao
"Solo nos centraremos en el deporte. Tenemos una idea que es lo que pensamos. Normalmente volamos a Barcelona después. Fuimos a Vitoria, recuperación a las 12:00 y al día siguiente a Newcastle. El equipo técnico lo planificó de la mejor manera a pesar del hotel retirado del campo. Es lo mejor que pudieron hacer."
Xavi y Laporta
"Xavi tiene que responder, no yo. Espero que no le afecte"
Los viajes
"Solo me centro en el equipo. Estamos en un buen hotel y la atmósfera será buena. Mañana no me preguntará sobre la política del equipo. Hará preguntas sobre lo que pasa en el campo".
Flick sobre los jóvenes
"Bernal está bien, está recuperado. No hay presión para mí. Hablamos de un equipo joven. Lamine, Fermín, Cubarsí... tienen una calidad increíble. Para mí disfrutar de ellos, como mejoran, es increíble. Como 'Cuba' defiende. Está de central y metido. En Bilbao sacó de banda y fue con una fuerza increíble. Como defensa está al nivel de Lamine. Tiene que mejorar, cuando tenga más rodaje, será brutal. Jugará al nivel más alto que os podéis pensar".
Los goles en Champions
"No es por la última línea de defensa. Necesitamos defender bien".
¿Rashford titular?
"Marcus tuvo unos días fuera, ha vuelto y veremos lo que pasa. Es una buena opción."
Lo que han aprendido de la eliminatoria copera
"Hablamos y analizamos ese partido y lo hacemos con todo. En la ida no defendimos como queríamos. Algunos jugadores no hicieron un buen partido. En la vuelta todos presionaban, se juntaban. Hay que saber cuando jugar, cuando hacer presión. Si estás en bloque alto o mediano. Sin presión, es difícil de defender".
Sobre la fuerza de la Premier League
"La Premier es la mejor liga del mundo. Equipos fuertes y mucho dinero. Tienen muchos equipos en la siguiente ronda. Tenemos mucha calidad y continuar jugando como el Barça sabe y mostrarlo a los seguidores".
Sobre si se queda si Deco se va y la polémica
"Tenemos que esperar a las elecciones. Cuando llegué al Barça, siempre he tenido buena sensación con Deco y Bojan. Trabajamos muy bien. No solo analizamos la primera plantilla, también el B y la Masía. Hablamos con Deco y Bojan del tema. Tenemos jugadores que son buenos. Hablamos de Casadó, Bernal y Gerard. Vemos lo mismo en los jugadores y damos lo mejor para este club. No sé porque se les pregunta lo que se pregunta en la entrevista, hay que priorizar el partido. Estoy en Barcelona donde todo es fantástico, los jugadores, el personal... hacemos piña. Hay que crear un equipo para el futuro. Que todo funcione. Eso es lo que quiero decir. Respeto el partido de mañana y nos centraremos en esto".
Favoritos en el partido
"Mañana nos encontraremos un ambiente fantástico. Juegan bien, harán presión uno a uno. Tienen jugadores rápidos. Hay que defenderlos bien porque tenemos dos partidos y los dos cuentan. Hay que cuidar el primero por lo que vimos con el Atlético.
