Newcastle - Barcelona: alineaciones probables del partido de la Champions League

Vuelve la Champions y el Barça se enfrentará al Newcastle en su primer partido del campeonato europeo. En este sentido, lo hará después de golear al Valencia en el último partido de Liga y con varias bajas importantes para Hansi Flick.

La ausencia más destacada es la de Lamine Yamal, quien jugó los dos partidos de España en el primer parón internacional con molestias en el pubis y no se ha podido entrenar junto a sus compañeros desde entonces. Por eso, no se le forzará lo más mínimo y se ha quedado en Barcelona para seguir con un plan específico.

Por otro lado, tampoco estarán Gavi, Alejandro Balde ni Marc-André Ter Stegen. En el caso del centrocampista azulgrana, este sigue recuperándose de sus molestias en el menisco externo de la rodilla derecha y, de momento, se desconoce si tendrá que pasar por quirófano para solucionar estos problemas. Balde, por su parte, padeció un percance físico en el bíceps femoral en uno de los entrenamientos del Barça durante la ventana internacional.

No obstante, la buena noticia es el regreso de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés sufrió "una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha" en el partido entre Países Bajos y Polonia y, desde entonces, se ha perdido dos enfrentamientos: el de su Selección contra Lituania y el del Barcelona ante el Valencia, cuando los suyos golearon 6 a 0 al conjunto 'che'. Así como la consolidación de Marc Bernal, quien podría debutar en la Champions League en caso de volver a disfrutar de minutos.

Las bajas del Newcastle

El conjunto inglés también tendrá dos ausencias delicadas contra el Barcelona: Eddie Howe no podrá contar con Jacob Ramsey ni Yoane Wissa. "Jacob sufrió una lesión en esa entrada contra el Leeds, se le hinchó el tobillo en el descanso y tuvo que ser sustituido. Por desgracia, creo que estará de baja hasta el próximo parón internacional, lo cual es un duro golpe", expresó el entrenador del Newcastle en la previa de su último partido liguero sobre el primero de los dos jugadores.

Además, Wissa estará entre cuatro y seis semanas en la enfermería. Se llegó a temer que podía tratarse de una lesión más grave, pero el delantero apunta a reincorporarse a la disciplina 'magpie' una vez termine el parón internacional del próximo mes de octubre. Por tanto, se perderá, al menos, los próximos seis compromisos del Newcastle.

ALINEACIONES PROBABLES DEL NEWCASTLE - BARCELONA

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes

Barcelona: Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Ferran Torres; Rashford