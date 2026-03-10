En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Newcastle - Barça: polémica y reacciones en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Newcastle United de la Champions League
Lobo Carrasco (Chiringuito): "El juego no pasa por Bernal y por Pedri. Es un correcalles"
Dani Garrido (SER): "El retorno de la marca de Araujo a 70 metros de la marca es terrible"
Paco González (COPE): "El fallo de Joan Garcia es impropio. Tiene suerte que no ha terminado en gol"
Flaquer (SER): "Cada balón va a ser una guerra entre los dos equipos"
En la COPE: "El Newcastle tiene dos o tres 'bicharracos'. Podrían jugar a baloncesto"
Jota Jordi (Chiringuito): "Puede que tenga algo que ver que Mateu Alemany y Xavi están dolidos porque Laporta los despidió"
Senabre: "Es posible que lo que ha pasado con Xavi ha reforzado a Laporta. Ha perjudicado más a Xavi que a Laporta"
Jordi Martí (SER): "El Barça es bastante favorito. Tenemos un gran once, hay una columna vertebral muy óptima"
D'Alessandro (Chiringuito): "El Barça es un gran equipo, pero la defensa no está a la altura del resto del equipo. Este partido es un expediente X"
Lobo Carrasco: "La defensa depende de la presión alta. Si presionamos como el Bayern o el Arsenal podemos ser campeones"
Jota Jordi (Chiringuito): "Hemos visto todos los minutos de esta temporada y Kounde y Balde no han estado nada bien. Las bajas son importantes, pero no tanto"
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Joan Laporta frena en seco a Juanma Castaño: '¿Qué me está diciendo?
- Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: 'Laporta lo ha conseguido
- El Atlético se baña en oro: Apollo, una apuesta de 5.000 millones de euros
- Koeman confirma las seis semanas de baja de Frenkie de Jong
- A Flick le bailan solo dos plazas para el once de Newcastle
- Lo de Xavi Simons es cada vez más preocupante