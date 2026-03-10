CHAMPIONS LEAGUE
Newcastle - Barça: Las estadísticas del partido de Champions, en directo
No te pierdas ni un solo detalle del duelo entre el Newcastle y el FC Barcelona en St. James' Park
El Barça de Hansi Flick afronta una de las salidas más exigentes de la temporada en un escenario que aprieta desde el primer segundo. Ante el despliegue físico de las 'urracas', el conjunto azulgrana busca imponer su identidad a través del control y la verticalidad que le caracteriza este curso.
M.75 (0-0)
Está dejando correr el tiempo como puede el Barça, que lo quiere ya basar todo a la vuelta. Sin Pedri le cuesta mucho mantener el esférico en el medio.
M.74 (0-0)
Clarísimo el fuera de juego de Joelinton. Está sufriendo el Barça.
M.74 (0-0)
Marca Joelinton, pero el línea levanta la bandera por fuera de juego. Veremos.
M.73 (0-0)
Pide el cambio el canterano, entrará Marc Casadó.
M.72 (0-0)
Pues no puede seguir Bernal, que se va al suelo. Parecen calambres, agotamiento. Le está costando al de Berga hoy.
