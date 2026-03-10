Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CHAMPIONS LEAGUE

Newcastle - Barça: Las estadísticas del partido de Champions, en directo

No te pierdas ni un solo detalle del duelo entre el Newcastle y el FC Barcelona en St. James' Park

Joan Garcia hace una parada ante el Newcastle

Joan Garcia hace una parada ante el Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

SPORT.es

SPORT.es

El Barça de Hansi Flick afronta una de las salidas más exigentes de la temporada en un escenario que aprieta desde el primer segundo. Ante el despliegue físico de las 'urracas', el conjunto azulgrana busca imponer su identidad a través del control y la verticalidad que le caracteriza este curso.

