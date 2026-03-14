El Newcastle avisa al Barça de su contragolpe letal en el Bridge

El Newcastle dio un paso de gigante en su lucha por llegar a posiciones europeas después de derrotar al Chelsea en Stamford Bridge. Una victoria que es un serio aviso para el FC Barcelona porque las 'urracas' mostraron su mejor versión para sorprender a domicilio.

El Chelsea salió en tromba. El conjunto londinense hizo tres cambios respecto al once que perdió en París, especialmente significativa fue la vuelta de Robert Sánchez a la portería por Jorgensen, quien falló en el Parque de los Príncipes. Por su parte, Eddie Howe realizó una rotación mayor con seis futbolistas respecto al once que empató contra el FC Barcelona.

Los 'blues' se conjuraron para olvidar la goleada frente al PSG y Fofana pudo pronto inaugurar el marcador con un cabezazo que se marchó fuera por poco. Garnacho estaba haciendo mucho daño por el flanco zurdo frente a unas 'urracas' replegadas y aguantando el chaparrón.

Las urgencias ofensivas del Chelsea se pagaron atrás. Livramento rompió por el centro, encontró a Willock, quien regaló el gol a Anthony Gordon, ausente frente al Barça por no estar al cien por cien, para marcar a puerta vacía. Un contragolpe de libro de un equipo poderoso en el juego físico y a la carrera.

El tanto respaldó el planteamiento defensivo del Newcastle y al Chelsea se le fueron apagando las ideas. Los del norte de Inglaterra destacan por su fortaleza, como el FC Barcelona pudo comprobar, y su rapidez tanto a nivel defensivo como ofensivo. Es un equipo bien trabajado, más allá que la calidad de sus futbolistas no le alcanza para pelear por la Premier League.

El Chelsea sed fue reconstruyendo poco a poco tirando de la magia de Cole Palmer, quien probó el disparo de lejos y se encontró con una buena respuesta de Ramsdale. Los 'blues' acabaron el primer tiempo como empezaron, apretando en campo contrario, pero sin poder con el muro plantado por el Newcastle. Incluso, Ramsey estuvo cerca de poner el segundo de no ser por una gran reacción de Robert Sánchez.

Palmer no encontró soluciones para el Chelsea en el centror del campo / DAVID CLIFF / EFE

Tras el descanso, los locales se la jugaron con la entrada de un ariete como Delap por el lateral Malo Gusto. El delantero inglés puso en aprietos a Sánchez nada más salir. El asedio fue total con el Newcastle dando sustos puntuales con un Anthony Gordon al que el Barça deberá vigilar muy de cerca.

El Newcastle demostró que es un equipo ante el que hay que evitar a toda costa ponerse por debajo en el marcador. Tiene un buen orden defensivo y en ataque gana mucho con la presencia de Gordon. El gol de penalti de Lamine Yamal se debe valorar más que nunca ya que las 'urracas' tienen un plan más que correcto para jugar encerrado saliendo a la contra.

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El corpulento Delpa era el principal peligro del Chelsea, mientras el Newcastle se iba fundiendo y el veloz Willock tenía que ser sustituido por molestias por otro jugador rapidísimo como es Elanga. El cuadro visitante supo resistir y llevarse tres puntos de oro, pese a un tiro de James que de falta en el dio en el poste.