El Newcastle aprieta por Guille con un Barça férreo

No está siendo una temporada fácil en el Barça Atlètic. El filial azulgrana está teniendo que lidiar con lesiones importantes, con muchos futbolistas 'ascensor' que suben y bajan con el primer equipo. Y en este mercado de invierno el cuadro dirigido por Julian Haus Belletti ha visto cómo dos futbolistas claves como Andrés Cuenca y Mamadou Mbacke han hecho las maletas (el andaluz al Sporting de Gijón vía Como y el senegalés el Saint Louis City de la MLS, como adelantamos en SPORT hace días).

Entre esas lesiones de piezas importantes, la de un Guille Fernández que regresó a mediados de noviembre tras unas cuantas semanas KO por el tobillo. El centrocampista de la Zona Franca, considerado una de las grandes perlas de La Masia de los últimos tiempos y que tiene el récord de precocidad en el Barça Atlètic y en la Youth League (el más joven de siempre en debutar en ambos casos), hace ya un tiempo que está al 100% y a disposición de Belletti.

EN DINÁMICA CON FLICK A INICIO DE CURSO

No está contando con todos los minutos que desearía el barcelonés, que tan solo suma dos titularidades en los 11 partidos oficiales en los que ha estado disponible desde que regresó de ese infortunio en el tobillo. El canterano, que empezó muy bien la temporada e incluso estuvo en dinámica de primer equipo con Flick (realizó la pretemporada entera y debutó con la camiseta del Barça en la gira asiática), se lesionó del tobillo en el partido ante el Andratx en la segunda jornada de Liga del Grupo 3 de Segunda RFEF. Hansi lo había convocado para el choque en Mallorca de la primera jornada, estuvo muy bien en la primera fecha ante el Porreres y tuvo la mala fortuna (no ayudó el estado del césped artifical de Andratx) de caer lesionado.

Guille y Dani Rodríguez, dos de los jugadores de La Masia que pueden sumar en cualquier momento con el primer equipo / Dani Barbeito

La situación de Guille en el equipo ha multiplicado el interés de otros clubes en hacerse ya con sus servicios, tanto en calidad de cedido como traspasado. El Borussia Dortmund hace tiempo que anda tras los pasos del chico dentro de su apuesta por incorporar talento joven y darle incidencia ya en la primera plantilla. Pero quien más está insistiendo es el Newcastle inglés.

EL BARÇA NO DA OPCIÓN

Según ha podido saber SPORT, el club del Tyneside ha realizado varios acercamientos preguntando por Guille. La entidad inglesa aprieta, pero en el Barça ya han dejado claro al futbolista que no saldrá. La postura de la entidad barcelonista es férrea, se apuesta por Guille y se le tranquiliza respecto a su situación. Tendrá más protagonismo estos próximos meses. Lógicamente, habrá que ver cómo evoluciona la situación y en verano se estudiará todo.