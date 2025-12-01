Neuer le da otra alegría a Ter Stegen

Las buenas noticias parece que se le acumulan a Marc-André Ter Stegen en las últimas horas. Desde la semana pasada, el primer capitán del FC Barcelona ya ha dejado de entrenarse en solitario para comenzar las sesiones parciales junto al resto de sus compañeros, es decir, con Joan Garcia y Wojciech Szczesny. Un indicativo de que su regreso está cerca después de tener que pasar por el quirófano a finales del mes de julio para solucionar sus problemas en la espalda. Con su próxima vuelta, tanto el club como el guardameta tendrán que retomar una decisión que quedó en 'stand by' con su baja: la decisión sobre su futuro. Porque este próximo verano hay Mundial y en este sentido, Ter Stegen parece que puede estar tranquilo, al menos, por lo que se refiere a su máximo temor: que vuelva Manuel Neuer.

Flick: "No es el momento de hablar de Ter Stegen aún" / FC BARCELONA

El meta del Bayern de Múnich ha sido un continuo 'dolor de muelas' para Ter Stegen, pues Manuel Neuer siempre estuvo por delante del azulgrana como guardameta titular de la selección de Alemania hasta que tomó la decisión de dejar la 'Mannschaft' y centrarse en su club.

Dudas en Alemania

Pero a raíz del fichaje de Joan Garcia, sumada a la larga recuperación de la lesión en la espalda, se empezó a dudar que Ter Stegen estuviera en condiciones de ser el portero titular de Alemania en el Mundial de 2026 y a especular con un regreso de Manuel Neuer. El propio seleccionador germano, Julian Nagelsmann, dejó claro que Ter Stegen tendría que sumar minutos de competición si quería que el puesto fuera suyo.

El futuro de Marc-André Ter Stegen sigue siendo una incógnita. Joan Garcia, que también ha estado un tiempo lesionado, es el indiscutible número 1 en la portería azulgrana y con esta misma intención le fichó el club. El alemán habrá tenido tiempo para convencerse de que lo mejor es una salida, y es que las puertas de la selección alemana se le abren las puertas de una manera definitiva... siempre y cuando consiga tener los minutos suficientes en su equipo. Si no el Barça, donde vaya.

Neuer, jugador más veterano del Bayern en la Champions: "Trato de mantenerme fresco" / Perform

"Mi enfoque está claramente en el club"

Lo que sí ya parece descartado es que Manuel Neuer cambie de opinión y vuelva con su selección. Se desprende de unas últimas declaraciones del meta del Bayern de Múnich, recogidas por Sky Alemania, y en las que ha vuelto a insistir sobre su postura. "No. La verdad es que me retiré (de la selección germana) de manera deliberada", explicó Neuer, de 39 años. Para remarcar: "Mi enfoque está claramente en el club", en referencia al Bayern de Múnich.

Manuel Neuer, por lo tanto, no será obstáculo para Ter Stegen, pero eso solo resuelve la mitad de su problema si quiere defender a Alemania en el próximo Mundial.