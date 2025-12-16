Néstor Susaeta, director deportivo del CD Guadalajara: "Que nadie se crea que vamos a hacerle el pasillo al Barça"

Néstor Susaeta fue futbolista profesional durante diecinueve temporadas. Colgó las botas en 2022 y es desde 2024 el director deportivo del CD Guadalajara, equipo que ascendió el pasado verano a Primera RFEF y es rival del Barça en la Copa del Rey.

Llegan al partido contra el Barça tras perder ante el Real Madrid Castilla y en zona de descenso. ¿Cómo están?

Fastidiados porque hicimos una gran primera parte y merecimos más, pero un gol en propia en el último minuto y luego la expulsión de Toño, lo complicó todo mucho. Con el paso de las horas, ilusionados por jugar un partido único, por un día de celebración para todos, jugadores, cuerpo técnico, directivos, la ciudad, la comarca...

Su entrenador, Pere Martí, explotó contra el arbitraje.

Fue un calentón de muchos partidos. No estuvo bien la árbitra pero no fue el detonante de la derrota. No me gustan las excusas, pero la verdad es que nos están perjudicando bastante este año.

Están en zona de descenso tras haber subido el pasado verano.

No nos gusta estar ahí, pero el objetivo principal es salvar la categoría y luego si podemos mirar más arriba, mejor. Empezamos bien y luego estuvimos ocho partidos sin ganar, ahora estamos remontando el vuelo. Debemos ser conscientes del equipo humilde que somos y del presupuesto muy humilde que tenemos.

¿Les ha podido despistar la Copa del Rey?

No es excusa. Al final, gracias a lo bien que lo hicimos el año pasado hemos tenido esta oportunidad. Eliminamos al Cacereño y al Ceuta y con solo dos partidos nos toca el Barça. No ha sido un sobre esfuerzo brutal. Han sido dos buenos partidos que nos dan derecho a disfrutar del evento deportivo más importante de la historia de Guadalajara.

Este partido es el evento deportivo más importante de la historia de Guadalajara

¿Cómo vivieron el sorteo?

Cuando nos tocó el Barça aquí la gente se volvió loca. Creo que para nosotros era el mejor rival. Por la cercanía a Madrid, pagando mucho dinero, es verdad, pero cualquiera puede ir al Bernabéu o al Metropolitano. Madrid está a media hora de Guadalajara. Ver al Barça es más complicado. Fue un bombazo.

Es el rival que querían.

Yo, personalmente, sí. He sido del Barça toda la vida, siempre me ha gustado, pero es que ver al campeón de Liga, de Copa, con los jugadores que tiene ahora...

Dice que es del Barça. Lo debe ver mucho. ¿Qué Barça espera?

Veo todos sus partidos, Si no puedo en directo, los veo luego. Espero un Barça que presione, con la defensa adelantada, que quiera el balón. Espero su mejor versión y que nosotros ofrezcamos la nuestra. A partir de ahí, esto es fútbol y veremos lo que pasa.

Como aficionado que dice ser del Barça, ¿cómo lo ve esta temporada?

Muy bien. Tuvo algunas dudas en Champions con algún resultado malo, pero tienen mucha hambre, tienen una plantilla buenísima, el trabajo en La Masia es espectacular. Los números y las sensaciones de un equipo que da gusto verlo son espectaculares.

Se formó en la cantera de la Real Sociedad, ¿cómo es que es del Barça?

Siempre me gustó, desde el Dream Team. Yo era también mucho de la Real y el Barça fichó a Meho Kodro que me gustaba mucho. Obligaba a mi madre a comprar el SPORT cada día para empaparme de Barça. Por la forma de jugar, siempre me ha gustado la forma de trabajar con la cantera. Por todo.

Siempre he sido del Barça, desde el Dream Team. Obligaba a mi madre a comprar el SPORT cada día para empaparme de Barça

¿Cómo está viviendo la ciudad esta eliminatoria?

Con mucha ilusión. Ya hemos tenido que dejar de hacer abonados, pues si eras abonado tenías derecho a una entrada y han sido miles las personas que se han hecho en estos días. Hemos colocado gradas supletorias y el Pedro Escartín tendrá una capacidad para más de 8.000 personas y estará lleno. Si tuviese el doble de aforo, también lo llenaríamos. Este equipo estaba en Tercera hace cuatro años y poder disfrutar de este partido es único para la ciudad.

Para la plantilla es un premio.

Sí, porque somos un equipo humilde, trabajador, que nunca ponemos excusas. Por eso es merecido este premio. Ahora bien, que nadie se crea que vamos a hacerle un pasillo al Barça y luego a pedirles las camisetas. No será un homenaje. Sabemos que las opciones son remotas, pero hay que hacerle un partido incómodo y a ver que pasa. Soñar es gratis.

¿Qué equipo se va a encontrar el Barça?

Un equipo intenso, que defiende bien, unido y que tratará de salir en transición porque al Barça no le vamos a quitar el balón y nos va a llevar a defender en bloque bajo. Haremos un poco lo que nos dejen y si tenemos alguna ocasión, a ver si la aprovechamos. Sabemos que es el partido más complicado que vamos a jugar en nuestras vidas.

Habrá ganas de ver a Lamine.

Ojalá vengan con los mejores. La gente quiere ver a Lamine, Pedri, Raphinha, pero son todos unos animales. Son todos jugadores superlativos. Para nosotros enfrentarnos a ellos es un honor, un sueño.