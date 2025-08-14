Negativa de los clubes por el partido en Miami

El Villarreal - Barça que se jugaría en Miami está en boca de todos. Tras las primeras informaciones que apuntaban a que ese encuentro se jugaría fuera de España y el comunicado en contra del Real Madrid, diferentes protagonistas de clubes de Primera División se han puesto en contra.

Uno de los que se ha posicionado de manera más contundente ha sido el Getafe. Su presidente, Ángel Torres señaló en una entrevista en La Sexta que este encuentro estaría perjudicando a los otros equipos: "Ya bastante se adultera la competición con 150 futbolistas sin inscribir para este fin de semana. No es un problema ni de negocio ni de dinero: en la Liga española, tienes que jugar un partido en tu campo y el otro, en el de tu rival".

Joan Laporta y Ángel Torres. / EFE

Además, el máximo mandatario madrileño comparó este encuentro con las quejas por otras competiciones: "Nos hemos quejado del Mundial, de que jueguen por ahí y se lleven el dinero y ahora lo haremos nosotros... estoy totalmente en contra. No creo que se vaya a dar."

El mismo club azulón ha seguido criticando el partido en Miami. David Soria no entiende la forma de repartir los ingresos en la Liga: "¿Miami? El dinero siempre se lo llevan los mismos, pegarte 24 horas de vuelo para un partido no es lo mejor, con lo que le cuesta al Barcelona ganarnos a nosotros de local, estás adulterando la competición".

Menos duros han sido Sergi Darder y Edu Expósito cuando se les ha preguntado por esa posibilidad. El centrocampista del Mallorca dejó claro que no le gustaría jugar fuera de Son Moix y que "cuantos más partidos juegues en tu estadio, mejor". Por su parte, el perico pide pensar más en la gente: "Nosotros respetamos mucho a nuestra afición, ellos son los que nos alientan, así que estamos en contra de jugar este tipo de partidos fuera".

Sergi Darder: "Mejorar lo que hicimos el año pasado tiene que ser un objetivo" / EFE

Una de las reflexiones más interesantes las hizo Iñigo Pérez. El entrenador del Rayo Vallecano no está a favor de jugar partidos fuera del territorio nacional, pero entiende que el mundo el en que está viviendo es así y nadie quiere salir de él: "A mí no me gusta. Es como lo del calor, no me gusta jugar a 38 grados y no me gusta que se lleven un partido al extranjero. Pero si no me gusta y quisiera cambiar debería no entrar en la hipocresía y salir de esta rueda a la que perteneces y a lo mejor no quieres salir. Porque soy entrenador de Primera División, cobramos salarios indecentes y no nos queremos ir. Está bien decir que no me gusta pero no hacemos nada por salirnos. Entonces, mi opinión: no me gusta jugar un partido de Liga en Miami, me parece que no es lo adecuado pero pertenecemos a esta industria. Si quieres seguir cobrando y chupando del bote hay que aceptarlo, pero no me gusta".