"No necesitamos un milagro para pasar a las semis de Champions"

Hansi Flick detectó dos partes diferentes en el triunfo (4-1) ante el Espanyol. El alemán se mostró muy satisfecho de los primeros 45 minutos y reconoció que la evolución del segundo tiempo no le permitió reservar a algunos jugadores como le hubiera gustado: "Hoy lo importante era ganar y sumar los tres puntos. Dominamos la primera parte y tuvimos el 2-0 pero lo que pasó luego no era lo que teníamos previsto. La historia del partido fue diferente a lo esperado tras el descanso. Los cambios de Olmo y Frenkie nos ayudaron a tener más control".

El Barça sigue incrementando sus goles a balón parado. Flick dio alguna de las claves para lograrlo: "Es cierto que estamos anotando muchos goles de estrategia. No tenemos el equipo más alto pero es una cuestión de espacios y ponerla allá".

Manolo González y Hansi Flick mantienen una relación cordial / Valentí Enrich

El doblete en el primer tiempo de Ferran fue una de las notas más destacadas del partido: "Estoy feliz por Ferran y también por los goles de Lamine y Rashford" Sobre las críticas a Ferran Torres por su sequía goleadora Flick reflexionó de esta manera: "Lo más importante es proteger a los jugadores. Seremos criticados pero hay que gestionarlo. No es fácil y a veces se es injusto pero forma parte de nuestro trabajo. Es parte de mi responsabilidad. Ferran está en un buen momento y esto es bueno"

Flick no quiso lamentarse en exceso por la diferencia de minutos de los titulares del Barça y el Espanyol y el Atlético contra el Sevilla: "Tenemos dos días para recuperarnos. En la primera parte gestionamos bien el partido y lo controlamos. Lucharemos contra el Atlético y creo que no necesitamos un milagro para pasar".

Lamine y Ferran fueron los mejores del derbi / Valentí Enrich

En este sentido puso un ejemplo reciente: "Todo es posible en el fútbol, después del tercero hoy hemos marcado a continuación el cuarto. Necesitamos nuestro partido perfecto."

Sobre la posibilidad de remontar en la Champions Flick no se rinde: "El Atlético es un equipo fantástico pero nosotros también somos geniales. Vamos a luchar por ello." Y añadió que está convencido de que no hay nada finiquitado: "Queremos las semifinales y sabemos que necesitamos una actuación enorme del equipo"

Gavi animó la celebración del Barça contra el Espanyol / Valentí Enrich

Flick no da la liga por ganada: "No está hecho. Nueve puntos está bien pero queda mucho. No acepto pensar que esté hecho. Queremos jugar bien todos los partidos y luego vendrá el resto. Aunque ganáramos antes la liga hay que seguir jugando al máximo nivel. La mentalidad es buena y el estilo también. A ver si lo observamos el martes".

El técnico alemán fue contundente cuando le dijeron si esta liga solo la puede perder el Barça. Flick se sorprendió y contestó así: "Hay que pensar en positivo no en negativo. Hemos tenido muchas lesiones pero yo siempre lo veo de manera positiva y digo que lo que hemos logrado es fantástico".

Flick acabó satisfecho tras el derbi / Valentí Enrich

Flick mostró su versión más alemana pidiendo continuidad en el rendimiento sin relajación alguna: "Tenemos la calidad para ganar pero hay que mantener la misma actitud y mentalidad. Soy positivo para ganar la liga pero no está hecho."

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Flick confirmó que Gerard martín estará a punto para el martes y no dejó claro si De Jong podría ser titular: "Lo hablaremos con él y con los servicios médicos, quedan dos días de trabajo, ahora no lo sé". Tal y como lo expresó dio la sensación de que si depende de Hansi, De Jong será titular en el Metropolitano.