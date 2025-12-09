¿Qué necesita el Barcelona para entrar en el 'top-8' de la Champions League?

El FC Barcelona ha saldado con éxito el primero de sus tres 'match-balls' en la Champions League. El conjunto azulgrana ha protagonizado una nueva remontada, esta vez ante el Eintracht de Frankfurt, para poner fin a su mala racha de dos partidos consecutivos sin conocer la victoria y mejorar sensiblemente su situación clasificatoria.

A falta de lo que suceda este miércoles en el desenlace de la jornada, el Barça ha logrado escalar unas cuantas posiciones en la clasificación. Tras su 'vendetta' ante el Eintracht de Frankfurt, el conjunto azulgrana pasa a ocupar la 13ª posición de la clasificación con 10 puntos, dos menos que el equipo que marca el corte entre los ocho mejores y la zona playoff.

El nuevo formato de la Champions League no invita a especular, ya que el formato de liguilla única entre 36 equipos deja muchas opciones abiertas. Sin embargo, a falta de una jornadas para el final, es posible sacar algunas conclusiones.

Las cuentas del Barcelona para terminar la fase liga de la Champions League entre los ocho primeros

Según las aproximaciones realizadas, para alcanzar las ocho primeras posiciones de la clasificación una vez finalizada la fase liga será necesario sumar un mínimo de 16 puntos. Este es el mismo corte que se produjo en la edición anterior, con el Aston Villa como último equipo en conseguir el billete directo a octavos.

De aquí al final de la fase liga, el Barça podría sumar un máximo de 6 puntos, lo que dejaría en 16 su contador particular. De este modo, y a pesar de que todo puede cambiar en función de las innumerables combinaciones, los azulgranas dependerían de si mismos para acceder a octavos de forma directa.

Esta aproximación cuenta con un último condicionante, la diferencia de goles. En el caso particular del Barça, esta tendría que mejorar considerablemente, ya que ahora mismo la tiene perdida con Sporting de Portugal (+4), Manchester City (+5), Chelsea (+5) y Borussia Dortmund (+6)