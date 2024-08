¿Qué necesita el Barça para inscribir a Olmo antes de la visita al Rayo?

"Ya sabía dónde venía, sabía la situación. No sé si podremos contar con Dani Olmo, eso espero". Hansi Flick se refirió con estas palabras al intento fallido de inscribir a Olmo ante el Athletic. El ex del Leipzig vio el triunfo del Barça desde las gradas junto a Gavi, De Jong y Ansu.

El Barça no logró el 'ok' de LaLiga para poder inscribir al mediocampista y ahora espera lograrlo de cara al partido de este martes ante el Rayo en Vallecas. En este sentido, el club sigue trabajando para aligerar la masa salarial y el caso clave es el de Lenglet, que irá cedido al Atlético y cuyo anuncio es inminente.

Opción 1: Liberar masa salarial

La salida de Lenglet se hará oficial en las próximas horas pero habrá que ver si es suficiente para inscribir a Olmo. La duda es ver en qué cifras queda el salario del central si renueva con el Barça y se puede diferir su ficha antes de concretarse la cesión. La otra cuestión, qué cantidad asume el Atlético de la ficha, que marcará el espacio salarial que le queda al Barça para inscribir a Olmo.

Paralelamente ya se ha hecho oficial la venta de Mika Faye al Rennes por 10,3 millones. Una venta que supone una inyección de dinero para que el club se siga acercando a la regla del 1:1, pero que de momento no tiene un efecto directo en el fair play, ya que el senegalés no estaba inscrito. Otro caso parecido es el de Vitor Roque, cuya cesión al Betis será oficial en las próximas horas. Al tratarse de una cesión, el club no recibe dinero y tampoco afecta el fair play al no estar inscrito.

En el caso de que con estas operaciones todavía no hay suficiente margen salarial para inscribir a Olmo, el club podría explorar la posibilidad de ceder o traspasar a algún futbolista que esté inscrito pero que el club considere que pueda asumir su salida por obligación. Nombres como Eric Garcia o Pablo Torres tendrían números.

Opción 2: Solventar el caso Barça Studios

A partir de aquí, otra vía que arreglaría a encontrar la viabilidad económica para inscribir nuevos jugadores pasa por resolver el caso Barça Studios. El imago de la empresa alemana Líbero debería ser remplazado por un tercer agente comprador para las acciones impagadas.

Opción 3: La solución Nike

Otra vía que parecía encarrilada y que no se consigue cerrar de manera positiva es el nuevo acuerdo con Nike. La disputa en los tribunales no ha ayudado a conseguir un trato que beneficie a todas las partes en litigio. Un acuerdo de renovación supondría un ingreso extraordinario procedente de la multinacional norteamericana y desatascaría la situación del 1:1.

El aval, un recurso que ya funcionó

Hay una última opción a la que el Barça ya ha recurrido en el pasado que sería conseguir avales personales de directivos que permitiesen de esta manera la inscripción de Dani Olmo. En el verano del 2022 de esta manera se logró inscribir a Koundé que sufrió una situación parecida a la que actualmente vive Olmo.