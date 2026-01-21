¿Qué necesita el Barça para acabar en el Top-8 de la Champions?

Le ha costado al Barça ganar al Slavia en Praga porque no ha sabido defender bien dos saques de esquina en la primera mitad. Se han ido los de Hansi Flick al descanso empatados gracias a dos goles de Fermín. En la segunda mitad, los tantos de Olmo y Lewandowski han dado una victoria a los azulgranas imprescindible para poder seguir aspirando a acabar entre los ocho primeros esta primera fase y meterse directamente en los octavos de final.

Tras la victoria del Barça y los resultados que se han dado en esta jornada, algunos de los cuales han favorecido los intereses azulgranas, como la derrota del Manchester City ante el Bodo Glimt, la victoria del Athletic contra el Atalanta o el empate del Atlético frente el Galatasaray, los de Hansi Flick llegan a la última jornada fuera del Top-8, ocupando la novena posición, pero dependiendo de ellos mismos para evitar el play off de octavos.

Y es que el Barça llega a la última jornada con trece puntos, los mismos que tiene el sexto clasificado, que es el PSG, y otros seis equipos más: Newcastle, Chelsea, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. Ocho equipos con trece puntos que deberán lograr cuantos más goles mejor en la última jornada teniendo en cuenta que alguno de ellos se meterá en el Top-8 por goal average. En estos momentos, el Barça tiene un +5 y tiene por delante a PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6). Por detrás están Sporting de Portugal (+5), Manchester City (+4), Atlético de Madrid (+3) y Atalanta (+1). De estos equipos, PSG y Newcastle se enfrentan entre ellos, por lo que uno o los dos (en caso de empate) dejarán de ser rivales del Barça si los azulgranas suman los tres puntos ante el Copenhague en el Spotify Camp Nou.

También podría superar el Barça en caso de victoria a alguno de los equipos que tienen ahora mayor puntuación como el Tottenham (14), el Liverpool (15) y el Real Madrid (15). Estos tres equipos juegan, respectivamente, ante Eintracht, Qarabag y Benfica. Los encuentros de los equipos que están con trece puntos, sin contar los de Barça, PSG y Newcastle, son los siguientes: Athletic - Sporting de Portugal, Manchester City - Galatasaray, Napoli - Chelsea, Atlético de Madrid - Bodo Glimt y Union Saint-Gilloise - Atalanta.