El Barça no entrará en subastas por Ndicka

El central del Eintracht Frankfurt acaba contrato y gusta mucho a la dirección deportiva azulgrana El jugador tiene muchas ofertas y eso dificulta su posible llegada

El FC Barcelona quiere incorporar a un nuevo central zurdo para reforzar el equipo de Xavi la temporada que viene y está muy atento a las gangas que puedan surgir en el mercado. Tiene muy bien controlado a Iñigo Martínez, que finaliza contrato con el Athletic Club, también está pendiente de Aymeric Laporte, y en la agenda también sobresale el nombre de Ndicka, del Eintracht Frankfurt.

El central francés finaliza contrato el 30 de junio y gusta mucho a la dirección deportiva azulgrana. Hace unas semanas, 'SPORT1' en Alemania informaba que el Barça habría llegado a un acuerdo verbal con el defensa para que se incorporara al conjunto azulgrana a partir del 1 de julio.

Y añadían que tenía muy claro que no renovaría porque no quería continuar jugando en la Bundesliga. Pese a llegar como agente libre, el Barça tiene un problema para poder cerrar la operación y es que Ndicka tiene muchos pretendientes. Y el club azulgrana tiene claro que no piensa entrar en subastas para ver quien le ofrece una mejor ficha. Tiene ofertas de equipos de Italia e Inglaterra, además del PSG.

Encajaría muy bien

El central francés es toda una realidad en el Eintracht de Frankfurt a sus 23 años y cuenta con el perfil que anda buscando el Barça: un central zurdo, barato, joven y con buena salida de balón. Además, es un jugador que está costumbrado a jugar tanto en el perfil izquierdo de una defensa de tres como en una zaga de cuatro.