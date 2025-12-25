Navidades blaugrana: así pasan los jugadores del Barça sus vacaciones

Con la llegada de las vacaciones navideñas, los jugadores del Barça cambian por unos días el ritmo de los partidos por un plan mucho más sencillo: desconectar. Lejos del césped, las imágenes que han ido apareciendo estos días muestran una versión más cotidiana del vestuario, marcada por reuniones familiares, celebraciones tranquilas y momentos de casa que normalmente quedan fuera de la vida pública.

Raphinha disfruta de sus vacaciones junto a su mujer e hijo / Raphinha

En estas fechas, el fútbol baja el volumen. No desaparece, porque la temporada no perdona, pero sí deja espacio para lo importante: recuperar energía, descansar la cabeza y recargar ánimos. Y eso, para muchos, pasa por volver a su gente, compartir mesa, viajar para reencontrarse con los suyos y aprovechar un paréntesis que se hace corto, pero se nota.

Lewandowski y Szczesny, junto a sus familias / Lewandowski - Szczesny

Pero aunque cada uno lo viva a su manera, el mensaje es común: antes de volver a entrenar y afrontar el siguiente tramo del calendario, toca resetear. Y pocas cosas resetean tanto como la familia y la calma de unas fiestas.

Joan Garcia y su pareja posando juntos / Joan Garcia

Son muchos los jugadores que felicitan las Navidades a través de las redes sociales con el árbol de Navidad de fondo. Rashford decora el abeto mientras que, por su parte, De Jong también lo hace junto a su hijo.

Rashofrd y De Jong decoran el árbol de Navidad / Rashford - De Jong

Sin embargo, no todo es descansar. Lamine Yamal por ejemplo, publicó una imagen junto a su madre, Sheila Ebana, donde se les puede ver en el gimnasio. La estrella del Barça se encuentra en Dubai para estar presente en la gala de los premios Globe Soccer Awards.