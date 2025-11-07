Natalia Rodrigues, mujer de Raphinha, difunde una recolecta de votos: "Vamos a ganar lo que es nuestro"

Raphinha mereció mucho más reconocimiento. Es lo que piensan la mayoría de aficionados al fútbol. El brasileño, tras una temporada estratosférica, con números que, el propio brasileño, jamás pensó alcanzar, optaba a todos los premios. Sin embargo, no solo no los ha ganado, sino que ha quedado fuera de las posiciones principales.

La gota que colmó el vaso, tras el Balón de Oro, fue el once del FIFPRO 2025. Raphinha enloqueció en las redes sociales tras su ausencia. Publicó 17 'stories' en su Instagram, en las que apareció con varios de los títulos logrados con el Barça la pasada temporada y en las que mencionó todas las participaciones de gol en las que estuvo involucrado el año pasado. Algunas de estas publicaciones también están acompañadas por tres emoticonos de risa, que dejan entrever el desacuerdo de Raphinha con el once.

Fuera del mejor once

El FIFPRO World 11 Masculino de 2025, que lo votan más de 26.000 futbolistas profesionales de 68 países distintos, estuvo formado por Donnarumma en portería; una línea de tres defensas formada por Achraf, Van Dijk y Nuno Mendes; un centro del campo compuesto por Pedri, Vitinha, Cole Palmer y Bellingham; y una delantera construida por Mbappé, Lamine Yamal y Dembélé.

La presencia de los dos ingleses en el once por delante de Raphinha ha levantado las críticas de los aficionados azulgranas y también del extremo brasileño. La temporada de Bellingham, con constantes molestias en el hombro, estuvo muy por debajo de las expectativas, mientras que Palmer, pese a conquistar el Mundial de Clubes, también rindió a un nivel inferior al de su año de debut con el Chelsea.

Raphinha, por su parte, vivió la mejor campaña de su carrera, en la que fue imprescindible en los tres títulos del Barça y para alcanzar las semifinales de la Champions. El extremo de 28 años fue, después de Salah (el otro gran ausente del once), el futbolista con más participaciones de gol en la temporada 2024-25, con 34 dianas y 22 asistencias.

Natalia Rodrigues anima a sus seguidores a dar soporte a Raphinha para la gala The Best / SPORT.es

La mujer de Raphinha exige más reconocimiento

"Ganemos lo que es nuestro!", publicaba Natalia en su Instagram. La esposa de Raphinha, 'Taia Belloli' en sus redes, reaccionó con contundencia cuando 'Rapha' terminó quinto en la votación del Balón de Oro 2025. Publicó una foto de ambos en la gala, acompañada de un mensaje en el que puso: "Las calles nunca olvidarán lo que hiciste. 61 goles y asistencias. Tu eres un tonto", decía en apoyo al jugador.

Ahora, con el premio 'The Best' a la vista, que se celebrará el 16 de diciembre, la afición del Barça espera que lo gane el brasileño. Natalia, ha animado a sus seguidores que voten al brasileño, a través de un enlace en sus historias de Instagram que te trasladan automáticamente a las votaciones.

En las votaciones de la mujer de Raphinha, ha situado primero a su marido, segundo a Lamine Yamal y tercero a Pedri.