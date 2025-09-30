El Nàstic se lleva tajada por la venta de Jan Virgili del Barça al Mallorca

De los más de 3,5 millones de euros que ingresa el FC Barcelona por Jan Virgili del Mallorca, no todos de forma íntegra pasarán directamente a las arcas azulgranas. Según ha podido saber SPORT, el Nàstic se guardó un pequeño porcentaje de un futuro traspaso cuando el club azulgrana lo fichó el verano de 2024.

La base azulgrana se movió para atar el futuro del extremo de Vilassar después de su gran temporada en Liga NacionalJuvenil en Tarragona. Y el movimiento es uno de los más inteligentes de los últimos tiempos en La Masia visto el rendimiento de Jan este pasado curso. El maresmense se salió y Deco acordó una venta al Mallorca de casi cuatro millones por el 50% de los derechos.

EL COBRO, EN BREVE

De esta forma, este diario ha podido confirmar vía Nàstic que proximamente recibirán el cobro de ese porcentaje que se guardaron. Y que aún se guardan ‘tajada’ para cuando el Barça cobre ese 50% que se guardó. Ya sea el propio conjunto azulgrana quien pague para adquirir la totalidad de nuevo si Jan se sale en la entidad bermellona o se procede a un nuevo traspaso en el futuro.

El impacto de Jan Virgili después de los primeros tres ratitos con el Mallorca ha sido más que importante. Sobre todo su cuarto de hora 'diablólico' del pasado domingo ante el Atlético. El de Vilassar puso patas arriba la defensa del 'Cholo' Simeone. Llevó de cabeza a Nahuel Molina con arrancadas explosivas y cambios de ritmo. Y puso un balón de oro a Muriqi para amarrar un punto importante.

MUNDIAL SUB'20, UNA DESGRACIA PARA ARRASATE Y UN ESCAPARATE PARA JAN

Arrasate, tristemente para él, ha tenido que renunciar entre cuatro y seis partidos a su revulsivo de oro, que ya está concentrado para el Mundial sub'20 de Chile. El Mallorca intentó demorar un poco su incorporación para que pudiera jugar algún partido más, pero la RFEF fue inflexible. Sin duda, es un 'frenazo' para Jan en cuanto a ascendencia dentro del club bermellón en toda una Primera División, pero un escaparate espectacular el que tendrá en el país latinoamericano. Después de ya salirse en verano en el Europeo sub'19.

Los tarraconenses, lógicamente, están deseando que el chico siga creciendo y mueva una transferencia aún más gorda más adelante.