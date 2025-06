Al Nassr viene a por Christensen y el Barça medita abrirle la puerta

La carpeta de Andreas Christensen es una de las pocas que el Barça tiene abiertas en el mercado a la espera de que el futbolista tome una decisión. El Al Nassr saudí se ha interesado por el fichaje del internacional danés, que más que duplicaría su salario en la liga árabe, pero por el momento el futbolista no ha dado señales de querer salir. El Barça le abriría las puertas teniendo en cuenta su situación contractual.

Christensen es un jugador valorado por el cuerpo técnico. Hansi Flick le ha utilizado en este final de temporada y una vez recuperado de sus lesiones, que le habían mantenido KO casi todo el curso. El técnico alemán tiene clara su calidad y que puede sumar al equipo pero también sabe que hay overbooking de centrales y alguna venta no iría mal. En todo caso, el Barça no va a forzar la situación.

El central danés tiene contrato hasta el 2026 y percibe un salario bastante alto ya que llegó con la carta de libertad procedente del Chelsea. Flick siempre ha hablado muy bien de él e internamente ha dejado claro que es un jugador que tiene nivel y que puede jugar perfectamente como central y como pivote. Otra cosa es que en la posición de central hay otras prioridades ya que Cubarsí e Íñigo Martínez partirán como claros titulares.

La línea de centrales, además, está bien cubierta con Araujo, que salvo sorpresa mayúscula va a seguir, y con Eric Garcia, que renovará antes de que finalice el més. Koundé también puede jugar ahí si es necesario y por detrás podría darse alguna apuesta con algún chico de la casa.

Es por ello que el Barça renunció al fichaje de Jonathan Tah, que acabó en el Bayern cuando ya tenía un acuerdo verbal con los blaugrana. El equipo por ahora no necesita nada más e, incluso, podría no fichar en el caso de que Christensen decidiera salir en este mercado de verano.

Por ahora, la prioridad del danés siempre ha sido la de continuar en el Barça y ha revelado en más de una ocasión que su deseo es acabar contrato en el 2026 aquí para luego decidir su futuro. En el Chelsea también agotó contrato y acabó saliendo libre. El ofertón que puede tener de saudí podría variar ese pensamiento aunque en el Barça no tienen constancia de ello y creen que no va a salir. Christensen cree que en el equipo blaugrana acabará teniendo minutos y no le importa que no haya oferta de renovación de por medio.

Emisarios del Al Nassr ya estuvieron en Barcelona hace mes y medio preguntando por la situación de varios jugadores del Barça, especialmente centrales. Y el nombre de Christensen ya surgió entonces aunque ha sido ahora cuando han refrendado este interés.