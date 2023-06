Al Nassr presiona a Brozovic: Cumbre clave en Zagreb para quitárselo al Barça

El club saudí intentará convencer al futbolista de su fichaje Brozovic prefiere el Barça, pero si suben la oferta de forma descomunal podría ceder

Horas decisivas para conocer el futuro de Marcelo Brozovic, el pivote que está priorizando el Barça para reforzar su centro del campo. El Al Nassr no ha dado su brazo a torcer tras llegar a un acuerdo de traspaso y encontrarse con el 'no' del jugador y hoy viajan a Zagreb para mantener una reunión con el centrocampista con el objetivo de convencerle. Según la 'Gazzetta dello Sport', será el último intentó de los saudís por el futbolista croata y en caso de que no haya entente desistirán de la operación aunque todo está muy abierto.

El Al Nassr llegó a un acuerdo de traspaso con el Inter por 23 millones de euros, pero Brozovic contestó negativamente a la oferta de tres temporadas a 20 millones de euros netos por año. El entorno del croata deslizó una contraoferta de dos años a razón de 30 millones de euros netos, pero no hubo contestación aunque en las próximas horas podría haber un acercamiento. En el fondo de la cuestión está la duda de Brozovic, que se ve con capacidad para seguir al máximo nivel y le atrae el reto del Barça. El club blaugrana ha hablado con él para trasladarle el interés y la convicción de que podrá ser inscrito en el futuro.

Brozovic ya veía con buenos ojos ir al Barça el pasado mes de enero con un intercambio con Kessié y siempre dejó las puertas abiertas al club blaugrana. Esa fluidez de comunicación hizo que el Barça se decidiera a priorizar su contratación y dio el paso para intentar bloquear al futbolista tras la millonaria oferta de los saudís. Ahora todo depende de la cantidad de dinero que pongan encima de la mesa, aunque Brozovic no tiene nada claro irse a la liga saudí con 30 años.

Otra cosa será cómo afrontar la operación, aunque el Barça tiene claro que no podrá ser con intercambios. El Inter está interesado en algunos jugadores blaugrana, pero el club está en disposición de presentar una oferta cercana a los 17 millones de euros por Brozovic. Luego se podría incluir alguna cesión que fuese beneficiosa para todas las partes, pero todavía no se ha llegado a este punto. Es bastante probable que en las próximas horas se decida el destino final del croata. En el Barça hay cierto optimismo aunque la situación no está del todo controlada en este caso.