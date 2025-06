El Al Nassr se lanza a por Luis Díaz

Cristiano Ronaldo renovó recientemente su contrato con el Al Nassr. Renovación millonaria y con condiciones. Una de ellas es la de realizar incorporaciones importantes para luchar por ganar la liga, algo que no ha podido hacer esta última temporada. El Al Nassr acabó tercero a trece puntos del campeón, el Al Ittihad de Karim Benzema.

El portugués parece que ha logrado que su nuevo entrenador sea portugués y Jorge Jesús acabe dirigiendo a su equipo y ha pedido al director deportivo de la entidad, el español Fernando Hierro, un buen número de refuerzos. Una de las posiciones a reforzar es la de extremo izquierdo. En este sentido, según apuntan desde Inglaterra, el Al Nassr está dispuesto a pagar 85 millones de libras por quien hasta hace pocas semanas era objetivo del Barça, el colombiano Luis Díaz.

El jugador del Liverpool era el futbolista elegido por Deco, director deportivo del Barça, para reforzar el extremo izquierdo, pero todo cambió cuando Nico Williams se ofreció al club azulgrana. Tras un debate interno, en el FC Barcelona se decantaron por el navarro, entre otras cosas porque tiene precio, los 62 millones de su cláusula de rescisión, mientras que por Luis Díaz se debe negociar con el Liverpool y los de Anfield se habían negado hasta este momento. Posiblemente, sí atenderán la propuesta que llega desde Arabia Saudí.

Por si el Liverpool sigue negándose a negociar por el colombiano o por si Luis Díaz quiere seguir jugando en una liga competitiva, se apunta en Arabia Saudí que el plan B de Fernando Hierro sería otro futbolista que juega en la Premier League. Se trata de un delantero que estuvo relacionado con el Barça hace años como Gabriel Martinelli, que actualmente milita en el Arsenal.

No es la única posición que quiere reforzar el Al Nassr de Fernando Hierro, Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo. También quiere fichar centrales. En este sentido, uno de sus posibles objetivos era el azulgrana Andreas Christensen. El central danés, que acaba contrato en el 2026 y a quien el Barça quiere dar salida, no parece interesado en irse a jugar a la liga de Arabia Saudí. Es más, su intención no es otra que la de continuar de azulgrana, intentar ganarse un puesto en el once de Hansi Flick y cumplir su contrato.