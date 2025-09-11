El Al Nassr ataca de nuevo

El dinero del Al Nassr de Arabia Saudí vuelve a amenazar al Barça. Lo hizo en agosto cuando convenció a Iñigo Martínez para que se enrolase en el equipo de Cristiano Ronaldo tras obtener la carta de libertad del club azulgrana. Ahora, ha puesto sus ojos en el joven centrocampista de 18 años Marc Bernal, una de las joyas del primer equipo que entrena Hansi Flick y que está llamado a ser titular en el centro del campo azulgrana durante muchos años.

Según el medio de comunicación saudí Okaz, citando fuentes bien informadas del club saudí, Marc Bernal se ha convertido en objetivo del Al Nassr y querría hacerse con sus servicios antes del 23 de septiembre, día hasta el que se pueden inscribir jóvenes jugadores en Arabia Saudí. El fichaje de Bernal, cuya cláusula de rescisión es de 500 millones de euros, se enmarca en las ganas del Al Nassr de mezclar veteranía y juventud en su plantilla.

Ni el Barça ni Bernal, de todos modos, tienen la intención de negociar con el Al Nassr. El centrocampista de Berga, que está a punto de recibir el alta médica tras un año de baja por una grave lesión de rodilla y apunta a entrar en la lista contra el Valencia, es uno de los intocables tanto para Hansi Flick, como para la dirección deportiva y la junta directiva. Lo demuestra el hecho de haberle dado dorsal del primer equipo, el '22'.

Bernal, por su parte, solo piensa en triunfar de azulgrana. Pronto debe firmar el contrato que pactó su representante con el club en su última renovación. Se extiende el actual hasta 2026, pero se pactó una ampliación por tres años más una vez el jugador llegase a la mayoría de edad. La firma del mismo está prevista para las próximas semanas, una vez el jugador haya recibido el alta médica.