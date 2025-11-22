Paco González dicta sentencia con el primer gol del Barça en la vuelta al Spotify Camp Nou: "Bastante parable"

La vuelta al Spotify Camp Nou fue un éxito rotundo. Los jugadores del FC Barcelona disfrutaron de un ambiente espectacular, tanto en los alrededores del estadio como en su interior. Además, los aficionados blaugranas apenas tuvieron que esperar cuatro minutos para volver a celebrar un gol en el feudo culé.

El conjunto blaugrana se adelantó con un gol de Robert Lewandowski, que volvió a ser el más listo de la clase al aprovechar un balón suelto fuera del área. El polaco disparó y, con algo de fortuna, la pelota terminó dentro de la portería, en una jugada en la que Unai Simón quedó claramente señalado.

Nadie quiso perderse la oportunidad de cubrir el regreso del Barça al Spotify Camp Nou, y desde la cadena COPE, en 'Tiempo de Juego', narraron por todo lo alto el primer gol del nuevo estadio. La voz protagonista fue la de Manolo Oliveros, narrador habitual de los partidos del FC Barcelona en el programa.

El gol sorprendió a todos los compañeros de la emisora. No obstante, Oliveros empezó a narrar el primer tanto en el regreso: "Gol, gol, gol, gol… primer gol en el Camp Nou, primer gol en el Camp Nou... la caza con la zurda desde el carril del diez y fuerte. Robert, Robert, Robert Lewandowski introduce el primero en la portería de Unai Simón. Estamos en el minuto cuatro y medio de juego de esta primera mitad. Barça 1 - Athletic Club 0."

Paco González, presentador de 'Tiempo de Juego', comentó que "a los cuatro minutos de partido ya se mueve el marcador, robo de balón... y luego Lewandowski se encuentra con un Unai Simón que no esperaba su tiro a su palo, llega a tocar con la mano, pero es bastante parable".