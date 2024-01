El Nápoles no se rinde y medita hacer una oferta al Barça por Lenglet

Clement Lenglet sigue en el candelero del mercado. El central francés, que sigue sin tener continuidad en el Aston Villa, sería la opción prioritaria de mercado en un Nápoles que está realizando mucho movimiento para revolucionar el equipo. Según 'Il Mattino', el club napolitano valora seriamente presentar una oferta para quedarse cedido al futbolista siempre que el Barça y el jugador den el OK y el Aston Villa se abra, al fin, a romper su cesión hasta final de temporada.

El caso de Lenglet es curioso porque en la Premier League no juega y su técnico, Unai Emery, solo le utiliza en competiciones menores. La apuesta del técnico es Pau Torres y no suele rotar mucho en los partidos comprometidos. Lenglet llegó con la vitola casi de titular tras su gran año en el Tottenham y no está nada satisfecho de las pocas oportunidades que está teniendo.

Por ahora, el Aston Villa no desea romper la cesión ya que consideran que Lenglet es un buen recambio de plantilla y puede ser útil de aquí a finales de temporada, pero todo dependerá de la fuerza que quiera hacer el francés. Por ahora ha habido conversaciones, pero las ofertas que han llegado no le están convenciendo. El Nápoles sí sería una buena plaza y al Barça le interesa que Lenglet juegue para que pueda revalorizarse de cara al mercado de verano.

El futbolista sonó para el Bayern, que necesita dos centrales, pero ha sido descartado por ahora, mientras que el Milan preguntó por él pero se ha echado a atrás por la dificultad de la operación. Quedan tres semanas para cierre de mercado y pueden pasar aún muchas cosas.