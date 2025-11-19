Nápoles entra en erupción con Xavi Hernández

Días convulsos en Nápoles. El campeón de Italia ha llegado a este parón en un mar de dudas, tras perder el último partido de la Serie A contra el Bolonia (2-0) y no pasar del empate sin goles en el Diego Armando Maradona contra el Eintracht de Frankfurt, aunque el gran dolor había llegado antes con el varapalo (6-2 en eindhoven). Antonio Conte está pasando de héroe a villano y son muchas las voces que hablan de una destitución del técnico, lo que ha dado paso a informaciones sobre un sustituto y dos nombres por encima de todos, y ambos con pasado azulgrana: Xavi Hernández y Thiago Motta.

El ex entrenador del Barça apoyó con su presencia la puesta de largo de Víctor Font / El Chiringuito

Thiago Motta, su gran 'rival'

Xavi no ha vuelto a entrenar desde su salida del Barça tras una temporada muy complicada, de dimisiones en diferido, y de títulos en blanco. Son varias las ofertas que ha recibido y que ha rechazado, pues el egarense se ha ganado poder elegir sin la necesidad ni urgencia que tienen otros técnicos. El último 'no' se lo habría dado al Spartak de Moscú.

Por su parte, Motta llevó al Bolonia al hito de la Champions League, aunque después no le fueron tan bien las cosas en la Juventus, aunque sigue manteniendo un gran crédito en Italia.

Thiago Motta, en su etapa como entrenador en la Juventus / EFE

Sobre todo el nombre de Xavi Hernández ha levantado un gran revuelo en Nápoles, hasta el punto de que el presidente, Aurelio de Laurentiis, tuvo que salir a ratificar la continuidad de Conte. Pero por lo visto, ha servido de poco, pues siguen las especulaciones y la sensación de que el actual entrenador se va a jugar el puesto en los próximos partidos: ante Atalanta, Qärabag (los napolitanos ocupan la última plaza de play-off en Champions) y el duelo de máxima rivalidad frente a la Roma).

Los elogios de Aurelio de Laurentiis

Hay que recordar que cuando el Nápoles se enfrentó al Barça en la Champions League a finales de 2023, el dirigente italiano se deshizo en elogios hacia el conjunto de Xavi Hernández. "Es un equipo de verdad", aseguró De Laurentiis tras el emparejamiento, y luego, con la eliminación de los suyos, pudo confirmar sus 'temores'.

El tira y afloja entre De Laurentiis y Conte ya viene de lejos. Una relación difícil, entre dos personas de mucho carácter, que podría estar viviendo sus últimos episodios.

Mientras, Xavi Hernández ha vuelto de alguna manera a la escena azulgrana tras asistir a la presentación de la plataforma transversal 'El Barça que volem' con Víctor Font a la palestra. Habrá que ver si lo de Xavi Hernández y el Nápoles también queda en nada o si, por fin, el egarense vuelve a los banquillos y en un equipo de los 'grandes'.