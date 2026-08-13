Nando Díaz, peluquero: "Ferran Torres tiene un corte de pelo clásico, combinado con una pequeña degradación en las patillas, dándole un punto de luz, más en tendencia"

Ferran Torres, delantero del Barça y ya figura histórica de la selección española tras marcar el gol decisivo en la final del Mundial 2026 contra Argentina, vive un momento de enorme exposición mediática.

Los vídeos del llamado glow up se multiplican, especialmente los edits que utilizan el sonido viral de la creadora Rocío Domingo "Oh, Ferran; Oh, Ferran" para analizar cada detalle del físico del futbolista. Pero detrás del cambio hay un nombre propio: Nando Díaz, barbero valenciano con más de 15 años de experiencia y dueño de la cadena de barberías Los Honorables.

El barbero de los futbolistas de élite

Díaz es conocido por trabajar con jugadores del Valencia, Villarreal y otros clubes de élite. En 2022 incluso llegó a cortar el pelo a Kylian Mbappé.

Con Ferran Torres mantiene una relación profesional desde que el futbolista tenía 18 años: "Lo conocí en su etapa en el Valencia y hasta hoy. He estado cortándole el pelo en Manchester y también en Barcelona, donde voy todas las semanas", explica en una entrevista con ABC.

El 'middle large executive': el corte que marca tendencia

Sobre el peinado actual del jugador, Díaz detalla que se trata de un corte clásico con una ligera degradación en las patillas para aportar luz y modernidad. El nombre técnico es middle large executive, un estilo que se aleja del degradado habitual entre futbolistas.

Ferran Torres / Archivo

El barbero asegura que Ferran buscaba una imagen más madura. Tras estudiar sus facciones, concluyeron que el cabello largo potenciaría sus rasgos y le daría una presencia más sólida ante las cámaras.

Más allá del corte, Díaz revela el producto clave para la melena del delantero: aceite de romero. "Es un estimulante capilar y Ferran lo usa. Hay que aplicarlo al salir de la ducha, masajeando el cuero cabelludo para que penetre en el folículo piloso. Refuerza el cabello y estimula el crecimiento".

Adiós al degradado: la nueva era del cabello medio y largo

El peluquero, que también ha trabajado durante el Mundial con Borja Iglesias, Cucurella, Marcos Llorente, Pedro Porro y Gavi, afirma que el degradado está "completamente pasado de moda". La tendencia actual se dirige hacia un cabello medio y largo, como ya se aprecia en Ferran Torres o en el tenista Carlos Alcaraz.

Ferran Torres of Spain touching the World Cup during the FIFA World Cup 2026, Final football match between Spain and Argentina on 19 July 2026 at MetLife Stadium in East Rutherford, New York, New Jersey, United States - Photo Alexandre Martins / DPPI AFP7 19/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Díaz advierte que este estilo no se consigue de un día para otro. "No es como la moda del degradado, que los chavales venían con una foto y se podía hacer. El corte de Ferran requiere tiempo para alcanzar la longitud deseada. Hay que tener paciencia, estudiar el rostro y planificar la transición".