Nagelsmann, el preferido de Laporta, contra España

La selección española de Luis de la Fuente juega este viernes el primero de los cuartos de final de la Eurocopa. Se enfrenta a la selección anfitriona, la Alemania que tiene en el banquillo a Julian Nagelsmann, uno de los muchos entrenadores de la escuela alemana que tanto gusta a Joan Laporta, presidente del Barça, y que ha sido uno de los favoritos para dirigir al club azulgrana durante esta segunda etapa del abogado barcelonés en el palco.

Nagelsmann ya estuvo cerca del Barça en el 2021. Tras ganar las elecciones, Laporta no veía clara la continuidad de Ronald Koeman. De hecho, le dijo al neerlandés que le diese tiempo para meditar si seguía o no en el banquillo. En aquel momento, miró hacia el banquillo del Leipzig, donde estaba sentado Nagelsmann. Tenía 34 años y había brillado ya como entrenador del Hoffenheim entre el 2016 y el 2019. Con el Leipzig, la temporada anterior, había llegado hasta las semifinales de la Champions, en las que fue eliminado por el PSG. Nagelsmann decididó fichar por el Bayern, precisamente, como sustituto de Hansi Flick. Los de Múnich pagaron por él 25 millones de euros y le firmaron un contrato hasta el 2026.

El entrenador germano no cumplió su contrato, pues fue destituido en el Bayern en marzo del 2023 tras haberse enfrentado a varios jugadores. Meses después, en septiembre del 2023, se convirtió en seleccionador alemán. Y ha sido este año cuando Laporta ha vuelto a pensar en Nagelsmann cuando Xavi Hernández anunció en enero que no iba a seguir en el banquillo del Barça. Al presidente azulgrana le gusta su juventud, su personalidad y su estilo de juego. Hubo acercamiento, pero Nagelsmann no estaba dispuesto a dejar la selección, entre otras cosas porque tenía muchas ganas de jugar la Eurocopa como anfitrión. Finalmente, Laporta se decantó por Flick y Nagelsmann seguirá en el banquillo de la 'Mannschaft' hasta el 2026, cuando se disputará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.