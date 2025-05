¡Nagelsmann habla sobre la posible salida de Ter Stegen del Barça!

Más leña al fuego. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, no se quiso mojar sobre el futuro de Ter Stegen en el Barça y aseguró que es un tema que está latente, pero que a él no le concierne. Nagelsmann desveló que ha hablado en los últimos días con el técnico del Barça, Hansi Flick, sobre el futbolista: "Hablé con Hansi sobre Ter Stegen y me dejó claro que estaba en forma, pero no sobre los planes de fichaje que tiene el Barcelona. Leí que es un posible candidato para la venta, pero soy seleccionador de Alemania y este no es asunto mío", comentó.

Nagelsmann sí que dejó claro que Ter Stegen tiene toda su confianza y que a partir de ahora es el portero número uno de la selección alemana. Y no solo para la Nations League de la próxima semana sino para el futuro, con el Mundial presente: "Ter Stegen va a ser titular. Va a jugar los dos partidos como portero titular porque a partir de ahora va a ser el portero titular de la selección. Ha estado muy bien en los entrenamientos. Es verdad que lleva un tiempo sin jugar, pero lo veo bien y la confianza en él es absoluta".

El seleccionador alemán echó una mano al portero alemán, que vive unos días extraños en el Barça. Ter Stegen sabe que el club blaugrana está negociando el fichaje del portero espanyolista Joan García como titular, por lo que se está especulando con su más que posible salida este verano en el caso de que se pueda cerrar la compra del meta blanquiazul. Ter Stegen tiene contrato hasta el 2028, con unas cantidades importantes, y todo indicaba que iba a ser el portero titular la próxima temporada.

Ter Stegen y su entorno más cercano están muy molestos con este tipo de especulaciones y también por la campaña que se ha desatado en redes sociales pidiendo su salida del Barça. El portero no tiene ninguna intención de abandonar el Barça en verano bajo ningún concepto y ello puede conllevar a un conflicto importante. Y es que Joan García solo firmará por el club blaugrana si es claramente el guardameta titular, algo que solo se le podría garantizar si el alemán sale en este mercado.

El Barça parece que cada vez tiene más claro que la opción prioritaria es Joan García para cubrir la portería a largo plazo y lo están intenando. El espanyolista tiene una oferta blaugrana encima de la mesa y en los próximos días decidirá si la acepta o decide firmar por una de las propuestas que le ha llegado desde la Premier. Si ficha por el Barça, el lío va a estar más que servido.