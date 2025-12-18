Nagelsmann, detrás de la titularidad de Ter Stegen en Copa

La eliminatoria copera del Barça en Guadalajara trajo consigo el regreso a la portería de Ter Stegen siete meses después, tras superar los problemas lumbares que le llevaron a pasar por quirófano. Aunque parecía que Flick iba a apostar por Szczesny, el guardameta polaco conversó con el técnico para que alineara al capitán azulgrana. Sin embargo, según los medios alemanes y 'Catalunya Ràdio', hay otro motivo detrás de la titularidad del germano.

La Federación Alemana de Fútbol, con el seleccionador Julian Nagelsmann a la cabeza, llamó a Hansi Flick para pedirle que alineara a Ter Stegen para poder evaluar su estado después de la lesión. Con la retirada de Neuer de la selección, el portero del Barça es el favorito para defender la meta germana en el próximo Mundial. No obstante, sus recientes problemas físicos han abierto el debate en Alemania, donde incluso piden el retorno del guardameta del Bayern al combinado nacional.

Nagelsmann ha admitido en más de una ocasión que Ter Stegen es su número 1, aunque su titularidad en la selección dependerá de los minutos que sume hasta la cita mundialista, ya sea en el Barça o en otro club a partir del mercado invernal.

El capitán azulgrana, que disputó este pasado martes su primer encuentro esta temporada frente al Guadalajara, no estuvo demasiado exigido. Aun así, Ter Stegen realizó un par de buenas intervenciones y mantuvo la portería a cero, algo poco habitual este curso en el club catalán. Con la presencia indiscutible de Joan Garcia en LaLiga y en la Champions, la Copa del Rey puede erigirse como una oportunidad única para el germano de sumar minutos que le acerquen al Mundial del próximo verano.