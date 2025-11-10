Nagelsmann da un ultimátum a Ter Stegen: "Confío en que algún club lo fiche"

Mientras Marc André Ter Stegen continúa dando pasos en su recuperación para volver a los terrenos de juego cuanto antes, las dudas sobre su futuro siguen presentes. El guardameta alemán se ha visto relegado dentro del Barça con la llegada de Joan Garcia, lo que podría afectar seriamente a sus opciones de ir convocado con Alemania para el próximo Mundial.

El portero ha vuelto a ser uno de los protagonistas en la última rueda de prensa de Julian Nagelsmann. Al seleccionador se le han recordado sus palabras, advirtiendo que debía jugar mucho esta temporada como condición para estar en el Mundial.

"Sí, la semana pasada hablamos un rato por teléfono. Él está bien, eso es lo importante por ahora", empezó señalando el técnico sobre Ter Stegen. "El mercado de fichajes de invierno nunca es fácil. No pongo como condición que tenga que jugar en un club de primera categoría, eso es una cuestión de interpretación. ¿Qué es un club de primera categoría? Para él lo importante es que no tiene 22 años, es importante que juege", añadió.

El portero alemán del FC Barcelona Marc-André ter Stegen. / Alejandro García / EFE

Nagelsmann incidió mucho en que lo más necesario es sumar minutos, sin importar el lugar: "Si se trata de un club europeo de primera categoría o no, no es lo más decisivo. Por supuesto, sería bueno que jugara y que además jugara bien, pero lo primero es que juegue. Creo que aún no hay novedad, la situación no es sencilla".

"Hay que ver cómo está de salud, cómo esta de forma. Ahora ha vuelto a los entrenamientos. También hay que mirarlo desde el punto de vista de un club. Está claro que ahora tiene que haber algún club que, obviamente, no esté muy contento con su portero en invierno. De lo contrario, normalmente no fichas a un portero de buena categoría y la situación no es fácil, pero confió en que algún club lo haga, porque Marc es un portero muy bueno y ahora vuelve a estar sano. Veremos, yo no puedo influir en eso", analizó el seleccionador ante los medios.

Julian Nagelsmann durante el partido clasificatorio para el Mundial 2026 entre Alemania y Luxemburgo / EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

"Sí, todos nos alegramos de que esté sano y esperamos que se convierta en el portero titular de algún club y entonces seguiremos adelante con el plan tal y como lo habíamos previsto. Si no fuera así, tendremos que seguir reflexionando sobre el tan discutido tema del portero", concluyó Nagelsmann.

Tras verse afectado por una grave lesión de rodilla, el año pasado Ter Stegen apenas pudo disputar dos partidos de Liga y dos encuentros de Nations League con Alemania, antes de pasar por quirófano de nuevo, esta vez para solucionar sus problemas de espalda.