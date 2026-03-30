Nagelsmann no cierra la puerta a Ter Stegen para el Mundial

Marc-André Ter Stegen está apurando al máximo sus opciones de ir al Mundial. El portero fue operado de una rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda y prácticamente no podrá jugar esta temporada con el Girona, club al que salió cedido en este mercado de enero. Pese a todo, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, no le cierra todavía las puertas a una convocatoria de última hora para el Mundial: "Ya no tiene 21 años, tiene algunos partidos a sus espaldas, pero veremos cómo evoluciona. Seremos pacientes hasta el final", aseguró a 'Kicker'.

Nagelsmann se mostró encantado por la predisposición del portero en todo lo que rodea a la selección y cree que es un buen ejemplo para el grupo: "Hablamos anteayer. Aprecio mucho que siempre esté ahí cuando lo necesitamos, incluso durante su lesión; siempre está disponible. No solo se preocupa por sí mismo, sino también por el equipo", sentenció.

Y Nagelsmann explicó algo sobre su recuperación. Cree que va por muy buen camino, aunque ve difícil que pueda llegar listo a junio: "No es que haya jugado un año y luego se haya lesionado; lleva un año de baja y ha jugado muy poco", explica Nagelsmann. "Tenemos que estar atentos a la situación en su conjunto. Ya no tiene dolor en la zona, pero realmente las opciones de que pueda ir al Mundial son muy, muy escasas", sentenció.

Ter Stegen está realizando su recuperación en la ciudad deportiva del Barça, aunque sube a Girona para estar con sus compañeros durante los partidos. El alemán se está esforzando para tener algunas opciones de, al menos, jugar un par de partidos en el tramo final de la competición. Si esto es así y las sensaciones son buenas, podría tener opciones para entrar en la convocatoria de Alemania, ya que la selección va muy escasa de efectivos en la portería.

Al Barça le convendría mucho que Ter Stegen pudiese jugar algunos minutos y se mostrase en el Mundial, ya que esto abriría la puerta a que clubs pudiesen interesarse por él a partir del mes de julio. Ter Stegen tiene contrato hasta el 2028 con el Barça y no se cuenta con él como titular por lo que el objetivo claro del Barça es poder ahorrarse la ficha dándole la carta de libertad en el caso de que surja alguna propuesta interesante a nivel económico y deportivo para el portero.