Dani Olmo desvela como fue el paseo en bicicleta por New York

Ya se ha convertido en una tradición. Cada vez que el Barça consigue un título, algunos jugadores del FC Barcelona se pasean en bicicletas públicas por la ciudad. Una original manera de expresar su felicidad que se trasladó a la selección, aunque en este caso fue para bajar las pulsaciones antes de la final frente a Argentina del Mundial del 2026.

Olmo, en una entrevista al diario alemán Süddeutsche Zeitung explicó cómo se fraguó todo. "Fue una idea de Iñigo Martínez y mía en el Barça. El tema empezó porque Ferran Torres no pudo estar en la celebración de laLiga de 2025 porque acababan de operarle de apendicitis. Estábamos comiendo con el equipo y nos dijimos: '¡Vamos a visitar a Ferran!'. La opción más rápida era coger unas bicicletas. Así que descargamos la aplicación, cogimos unas bicicletas y fuimos hasta allí.".

Dani Olmo, Eric García, Pedri e Iñigo Martínez en bici a visitar a Ferran Torres al hospital tras conquistar la Liga / Sport

El futbolista desvela que "ahora tengo la aplicación para Barcelona y, desde que ganamos el Mundial, también para Nueva York". Las imágenes en la 'Gran Manzana' fueron sorprendentes, porque la final se disputó en East Rutherford, en Nueva Jersey, pero el paseo fue por Manhattan se realizó previo a la final, como explica el mediapunta. Nada más acabar el partido, hubo una celebración en el hotel y ya cogieron el avión rumbo a Madrid.

"El paseo en bicicleta fue antes de la final. Fue secreto y totalmente improvisado. Estábamos alojados en Nueva Jersey y teníamos una tarde libre. Queríamos ira ver a nuestras familias. Así que cerca de la Estatua de la Libertad cogimos un ferry por el río Hudson y después alquilamos unas bicicletas en Manhattan. Esperamos para publicarlos vídeos hasta después de haber ganado la final".

La final de la Champions League 2027 se celebra en el estadio Metropolitano de Madrid. ¿Tendrán ya la aplicación bajada de la capital de España?, es preguntado en la entrevista y Olmo se lo toma con buen humor. "Todavía no. Deberíamos descargarla por si acaso, ¿no? Aunque no sé sien Madrid seremos muy bien recibidos montados en bicicleta. Quizá los cascos y las mascarillas nos ayuden, jajaja. Pero hablando en serio: nuestro objetivo está claro". Que no es otro que alzar la sexta Champions League del FC Barcelona.