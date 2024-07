Nace Suma Barça, un nuevo grupo de opinión barcelonista

El Barça está en un momento crítico de su historia a muchos niveles, sobre todo económico. A nivel social también existe preocupación y, es evidente, también en lo deportivo. Sin embargo, la fuerza de la masa que forma la propiedad del club es tan grande que, como ha pasado a lo largo de la historia, siempre aparecen grupos que levantan la mano para hacer oposición constructiva. Pasó, por ejemplo, con el GOB (Grup d'Opinió Barcelonista) tras la debacle de Sevilla en 1986 o, más tarde, con el Elefant Blau, que, en el fondo, no dejó de ser la continuación al cabo de muchos años, de aquel grupo primigenio de oposición a Núñez.

El último grupo de socios que levantarán la voz lo harán el próximo jueves 11 de julio en un acto abierto a la prensa. Bajo el nombre de 'Suma Barça', este grupo de opinión explicará los motivos de su presentación pública y el por qué de este momento. En la convocatoria enviada a la prensa, aparecen personalidades relacionadas con el mundo del deporte a nivel organizativo como Beto Agustí, ex presidente de la ACB y del Circuit de Catalunya, o político, como Gerard Figueres o Josep Maldonado, ex secretaris General d'Esports de la Generalitat. También empresarios como Esteban Farrero, ex presidente de Bimbo y actual Conseller de empresas como Valor, Plusfresc o Es Saadi Resort.

Ricard Fort, líder del grupo

Según ha podido saber SPORT, la cabeza visible y líder de este grupo es Ricard Font, director general de BIMSA, una empresa municipal que está vinculada al área de Ecología, Urbanismo y Movilidad como responsable de ejecutar las obras de infraestructuras a nivel local. La voluntad de Suma Barça, aseguran, no es la de construir ninguna candidatura de cara a las futuras elecciones, sino la de, como indica su nombre, sumar a la hora de ayudar a encontrar soluciones que puedan hacer viable al Barça económicamente. Sí, en cambio, llegan con ánimo de influir en el día a día del club a nivel social, fortaleza que, entienden, debe recuperarse para ser seguir siendo un club singular y potente a todos los niveles.