Nace la 'Messi Cup' en Miami con el Barça como invitado especial

Leo Messi sigue expandiendo su influencia más allá del terreno de juego. El argentino ha anunciado oficialmente la creación de la Messi Cup, un torneo internacional sub-16 que celebrará su primera edición en Miami del 9 al 14 de diciembre de 2025. La cita, impulsada por su productora 525 Rosario, reunirá a algunos de los clubes más importantes del mundo, con el FC Barcelona entre los invitados de honor.

El torneo nace con una ambición clara: convertirse en un referente global del fútbol formativo. Más que una simple competición, la Messi Cup busca conectar generaciones, unir deporte y cultura, y ofrecer a los jóvenes talentos una plataforma de desarrollo internacional. Según explica la organización, la idea es “establecer un nuevo estándar en el fútbol juvenil, fusionando competición, innovación y comunidad”.

Messi, junto a los jugadores de la Academia del Inter de Miami / @messicup

Formato del torneo

Entre los ocho equipos participantes estarán Inter Miami CF, FC Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea FC, todos ellos con academias reconocidas por su capacidad para formar futbolistas de élite. Durante seis días, los conjuntos disputarán 18 partidos en diferentes escenarios de Miami, con el Chase Stadium del Inter Miami CF como sede principal.

El formato dividirá a los equipos en dos grupos de cuatro, con una primera fase de liguilla antes de los playoffs y la gran final, que coronará al primer campeón de la historia del torneo. Además, la cita incluirá un summit de la industria del fútbol en el Faena Forum y la Messi Cup Party en el Pao by Paul Qui, que combinará deporte, música y networking.

El Barça no podía faltar

Para el Barça, la invitación tiene un valor simbólico y emocional. Que el club donde Messi creció y se convirtió en leyenda forme parte de la primera edición no es casualidad. Es una forma de reconocer el modelo formativo de La Masia, el mismo que inspiró al argentino desde sus primeros pasos y que hoy sigue marcando tendencia en el fútbol mundial con Lamine Yamal como referencia.

El cartel publicitario del torneo, en las calles de Miami / @messicup

“El torneo es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”, apuntó Tim Pastore, CEO de 525 Rosario. “Queremos celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando vínculos que perduren más allá del campo de juego”.

Mientras continúa disfrutando del fútbol en el Inter Miami, Messi impulsa así un proyecto que combina su pasión por el juego con una mirada al futuro. La Messi Cup, que podrá seguirse en las redes sociales del torneo (@messicup) no solo será un escaparate para los jóvenes más prometedores, sino también una declaración de intenciones: el deseo de devolver al fútbol lo que el fútbol le ha dado.