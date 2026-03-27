La 'mutación' de Gerard Martín en el Barça: "Pedí informes del filial"

Hansi Flick llegó con la lección aprendida. El verano de 2024 el técnico alemán arrancó su periplo como jefe de operaciones en el Barça con un roster repleto de futbolistas del juvenil y del Barça Atlètic. Para Hansi, si bien con la gran mayoría era la primera vez que los veía cara a cara, no eran rostros desconocidos. De todos tenía un informe previo que había pedido. Tenía más o menos claro sus características y potencial, si bien hasta comprobarlo en el día a día no podía sacar conclusiones fehacientes.

Entre ese grupo de futbolistas, uno que no era tan joven (los había de 16 y 17 años). Gerard Martín tenía ya 22 años y una experiencia a sus espaldas en el fútbol profesional en Primera RFEF. Venía de ser una pieza clave en la gran temporada del filial azulgrana con Rafa Márquez y en la que el equipo se quedó a un pasito del ascenso a Segunda A. Disciplina, margen de mejora y una capacidad de aprendizaje altísima.

Convenciendo a Flick

Flick, lógicamente, no tenía claro el quedarse a Gerard como miembro de primera plantilla ya de inicio. Pero lo cierto es que le convenció para formar parte del primer plantel y empezar con el grupo como uno más. No fue sencillo el salto inicial a la élite, pero conformo avanzó el curso fue creciendo. Y creyéndoselo. Hasta convertirse en un miembro de rotación muy valioso para Flick.

Gerard Martín, el día que el Barça Atlètic se quedó a un paso del ascenso en Córdoba / SPORT

La temporada anterior, la de su irrupción con el primer equipo, la pasó actuando como lateral zurdo. Iñigo copaba la posición de central por izquierda. Era indiscutible. Pero la sorpresiva marcha del de Ondarroa el verano pasado cambió todos los planes. Se quedaba sin un marcador zurdo natural Flick.

La baja de Iñigo activó el plan

Y ahí fue cuando empezó a activar la opción Gerard Martín. Ya en la pretemporada en las simulaciones de partido comenzó a aparecer en el central. Y en la gira asiática lo vimos competir ahí por primera vez.

A partir de ahí, la irrupción del Gerard central ha sido imparable. Para ser honestos, él ya había actuado en esa demarcación en su carrera. Concretamente, en el Cornellà. Eso sí, en una defensa con tres centrales y dos carrileros. No era algo que le viniera de nuevo al de Sant Andreu de la Barca, que si por algo se ha caracterizado desde su llegada al Barça ha sido por ser una esponja. Disciplina y absorver conceptos y sin parar han sido su 'receta mágica'.

Gerard Martín y Flick, en un entrenamiento / Valentí­ Enrich

Sus números desde que juega en el eje de la zaga hablan por si solos: 19 partidos como titular de central, 18 victorias y un empate. El Barça registra un 95% de victorias cuando Gerard Martín sale de inicio en el central zurdo.

Flick, lógicamente, está encantado con el rendimiento del '18' y no lo ha escondido en rueda de prensa: "Gerard es un ejemplo que con mentalidad, esfuerzo y actitud, todo es posible. Lo está haciendo muy bien".

El primer informe de Flick

Respecto a su primer contacto con el defensa y cuál fue la primera impresión, el de Heidelberg asegura que "es cierto que cuando llegué hable con Bojan y Deco sobre la necesidad de un lateral izquierdo y pedí informes de los del filial. Estuve muy atento a la promoción de ascenso y decidimos con mi cuerpo técnico que Gerard subiese con nosotros".

Lo cierto es que Gerard no ha estado haciendo un trabajo específico individualizado intensivo dentro de esta 'reconversión' a central. Lógicamente, en los entrenamientos se coloca a menudo en esa posición en simulación de partido y en otros ejercicios, pero el nivel que está mostrando no es el resultado de que el staff lo haya estado 'machacando'.

Gerard Martín, a puro grito, fue un coloso en Newcastle / Valentí Enrich / SPO

Podríamos decir que lo lleva dentro. Aunque es verdad que lo estamos viendo mucho más 'atrevido' filtrando pases por dentro y superando líneas, algo que parecía hasta ahora más propio de Pau Cubarsí. De hecho, hemos visto cómo algunos rivales han 'flotado' al de Sant Andreu de la Barca para que fuera él quien saliera con el balón controlado y no Pau.

Gerard Martí y Raphinha dieron dos pases de oro para que Fermín anotara el cuarto / Champions

Craso error porque de sus botas han nacido algunos goles los últimos partidos. Como el de Fermín contra el Newcastle, que sale de un pase vertical de alta escuela del '18' y dejada de primeras de Raphinha para habilitar solo al de El Campillo.

Datos que confirman la apuesta

Otros datos nos muestran a Martín como el central con un porcentaje de duelos aéreos ganados más elevado (71%). Por delante de Kike Salas y Marc Pubill. Tiene un 96% de acierto en el pase, un 60% de duelos defensivos ganados y un 74% de pasos hacia adelante. También lo hemos visto aventurarse con conducciones rompiendo líneas. Algo que no practicaba tanto jugando de lateral y ha explotado ahora. Y que le sale de forma natural. Flick le ha animado y no ha parado de mejorar.

En definitva, una mutación que ha sido una bendición para el técnico barcelonista y para el barcelonismo en general.