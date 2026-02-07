Muriqi entra en el juego del Barça

Vedat Muriqi es la gran amenaza del FC Barcelona para el partido de este sábado por la tarde ante el Mallorca. Hansi Flick lo destacó en rueda de prensa y también las redes sociales del club blaugrana alertaron de su presencia. Sus 15 goles en la presente temporada son para tenerlo realmente en cuenta.

El FC Barcelona planteó el reto Lewi vs Muriqi. Un pulso del que por ahora sale ganador el mallorquinista, que ha marcado 6 goles más que el polaco en la presente edición de la Liga. También es cierto que Lewandowski se ha visto afectado por la rotación con Ferrán Torres, mientras que el kosovar es el líder y titular indiscutible de los bermellones.

Mientras Lewandowski ha disputado 840 minutos en el campeonato liguero, Muriqi ha participado en 1.723 minutos con el RCD Mallorca. La diferencia es prácticamente de mil minutos más para el ariete del conjunto balear.

En cualquier caso, el Barça hizo la comparación y Muriqi tuvo una respuesta graciosa. "Hay pocos delanteros que compitan con Lewy...Y yo no soy uno de ellos pero gracias", expuso

Un respuesta elegante y humilde del 'Pirata' que se ha convertido en uno de los referentes de la Liga española. Muriqi le ha marcado 2 goles al FC Barcelona en 6 partidos, pero con un balance de 5 derrotas y un solo empate. Nunca ha conseguido ganarle.

Además, el kosovar tiene el mal sabor de boca de haber sido expulsado en el partido de la primera vuelta por una patada muy peligrosa a Joan Garcia a la altura de la cara. El ariete dejó a su equipo con nueve futbolistas ya que Morlanes se había ido a la calle poco antes.

El Mallorca perdió por 0-3 y no pudo ofrecer oposición a un Barça que se relajó, algo que no gustó para nada al siempre exigente Hansi Flick.