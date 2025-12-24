Murillo, el central zurdo que ya intentó fichar Deco, vuelve a escena

Murillo solo tiene 23 años, pero ya es un viejo conocido para Deco y la secretaría técnica blaugrana. El central brasileño del Nottingham Forest tiene perfil Barça. Y, ahora que el club busca un zaguero zurdo, su nombre gana enteros… quizá no para este enero, en el que puede acabarse optando por una solución temporal, pero sí de cara al verano.

El Barça maneja buenos informes de Murillo desde su etapa formativa en el Corinthians. Empezó el 2023 en la Copinha y, en agosto de aquel año, hizo las maletas rumbo a Nottingham tras disputar 27 partidos con el primer equipo del Timao. Es objeto de deseo de los ‘Big Six’ de la Premier League.

Murillo, el central brasileño del Nottingham Forest que está en la agenda del Barça / Instagram

Se trata de una operación que requiere una fuerte inversión, tanto por la competencia inglesa como por la juventud del jugador, que responde al perfil de central para una década. El entorno del futbolista y el propio Nottingham Forest, integrado en el entramado de clubes propiedad del magnate griego Evangelos Marinakis, conocen el interés culé por un futbolista de presente, pero con muchísimo margen de mejora, ya que aún no ha alcanzado su madurez plena.

De Murillo gustan su valentía —que le permitiría abrazar y comulgar con el dogma de la línea avanzada que aplica Hansi Flick—, su rapidez, su capacidad de corrección y sus buenas prestaciones a la hora de defender acciones en inferioridad numérica. Tácticamente, también juega a su favor el hecho de que, si es necesario, puede ocupar el carril izquierdo donde actúa muy cómodo como lateral.

El Barça ya ha realizado movimientos con su entorno pensando en el próximo verano. En el escenario abierto por la lesión de Christensen, es difícil que encaje ahora mismo el ex del Corinthians.

Del Nottingham Forest, el otro central que agrada a Deco es el también brasileño Jair Cunha, a quien intentó cerrar para el Barça Atlètic en enero de 2023, cuando militaba en el equipo Sub-20 del Santos. Una inoportuna lesión frenó entonces su incorporación.

El gigante de 1,98 metros, de 20 años y ambidiestro, no se ha adaptadoa Inglaterra tras su buen paso por el Botafogo. Solo ha disputado dos partidos en la presente temporada y, el fin de semana, actuó en la Premier League Cup con el conjunto Sub-21. Su ostracismo hace inviable cualquier cesión al Barça, que, si se decide a incorporar un central en enero es para que tenga rendimiento inmediato.

Jair cambiará de aires en esta ventana. Su futuro apunta a un regreso al fútbol brasileño, donde tiene un gran cartel. Es uno de los objetivos del Flamengo, campeón de la Libertadores y del Brasileirao en este 2025, que pretende rejuvenecer el eje defensivo.