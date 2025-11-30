"El mural que me muero por hacer es el último baile de Messi"

Axe Colours, la firma con la que inmortaliza sus retratos, no se entiende lejos de cualquier muro en el que pueda ejecutarse un graffiti. Allí, enfundado en una de sus sudaderas con capucha, un abrigo de batalla y una maleta a rebosar de esprays, se suelta y se expresa.

Detrás de un fino bigote, se esconde su verdadera identidad. Adrià Bosch (Barcelona, 8-11-1984) dibuja desde que nació y es grafitero - ahora muralista - desde el 2008, justo en el nacimiento del mejor Barça de la historia.

Culé hasta la médula, tiene en Leo Messi a una de sus debilidades, como tantos barcelonistas que jalearon las hazañas del crack durante casi dos décadas. Curtido en varias postales del argentino, Sport le eligió a él para trasladarle a Messi las gracias por todos esos años. Fuimos a Miami, le mostramos el resultado y el mito se derrumbó. No fue un mural cualquiera. Fue el mural que emocionó al mejor jugador de la historia del fútbol. De genio a genio.

Casi como Messi, usted hacía ya travesuras siendo muy joven...

Empecé a hacer cositas a los 15 años. Me juntaba con mis amigos, probábamos el espray. Pintábamos. Fui mejorando, perfeccionando y acabé convirtiendo el mural en mi profesión.

Deme detalles del mundo grafitero...

Tiene dos vertientes. Una considerada ilegal que tiene sus orígenes en el movimiento que arrancó en los setenta y ochenta en Nueva York. Y otra que, prácticamente con las mismas técnicas, ha ido evolucionando hacia el llamado Street Art, aquí conocido como muralismo. Se basa también en el espray pero aplicándolo de forma más pausada, con una mayor preparación en lo que es la confección de la idea. El proceso tiene más elaboración y los acabados mucha más calidad que antes.

En su maleta de viaje, ¿cuántas pinturas conviven?

Normalmente, unas cincuenta latas. Llevo una gama muy completa, uso muchos colores pero aplico pequeñas cantidades. Suelo tener material siempre para unos tres graffitis aproximadadamente.

Leo Messi es cordón umbilical en el catálogo de Axe Colours...

Le habré hecho, más o menos, unos seis murales.

Es el rostro indiscutible de su obra...

Vivo en Barcelona y soy culé de toda la vida. Para mí, su figura ha significado muchísimo. Su talento me enamoró desde el principio, más allá de todo lo que le ha dado a nuestro club. Pintarlo y proyectar su gesta a través del arte ha representado un punto de inflexión en mi carrera. En 2012 le dibujé con esos tres balones de oro consecutivos. Fue un boom muy grande, algo extraordinario. Desde entonces mi trayectoria ha ido relacionado al Barça y, evidentemente, a Leo.

Messi ha marcado un punto de inflexión en mi carrera. Es el mejor de todos y es humilde a la vez. Es absolutamente inspirador"

¿Qué es lo que más le inspira del crack argentino?

Es talento puro. A mí me da la impresión que es un tío muy listo y una demostración que es un error, a veces, juzgar la inteligencia por la formación académica de las personas. Su cerebro va a una velocidad muy superior a los demás. Siempre digo que es como si todos estuviéramos conectados a un módem mientras él funciona con fibra óptica. En un segundo suyo hay más frames que en el de nadie. Decide más cosas y mucho más rápido que el resto de los mortales. Además, su humildad, siendo el mejor de todos los tiempos, es absolutamente inspiradora. Transmite prudencia, timidez y solidaridad a la vez. Un ejemplo.

¿Cómo pensó e imaginó ese último mural que Sport le pidió para homenajear a La Pulga?

Busqué, como hago normalmente, una imagen que retratara la esencia del jugador. Es decir, una fisonomía que haga el dibujo reconocible, que impacte. Fotos de Leo hay muchísimas, pero dar con las que realmente definen al personaje no es tan sencillo. Trato de plasmar instantáneas que tengan tridimensionalidad, con efectos de luz y sombra que le den volumen a la foto. Intento que me salga un Leo resultón...

Cuénteme el proceso...

Uy, lo tengo muy mecanizado. Me hincho a visionar fotos. A mansalva. En el caso de Messi, conozco bien al personaje y ya sé cuáles funcionan y cuáles no. Acabo con una criba de cinco fotografías, las que más me convenzan, y las meto en el photoshop para tratarlas con distintos filtros, de más claro a más oscuro. Luego le aplico otra capa de color y elijo el tono que va a ser más armónico y más placentero a la vista.

Pero luego llega lo más peliagudo: plasmar todo eso en el muro...

Aquí, lo más difícil para un muralista es mantener la perspectiva. Tú estás delante de la pared, a un centímetro, y tienes que hacer una pintura gigante. Puedes perderla. En principio, lo soluciono con un esbozo, en el que divido la imagen en cuadrículas y voy haciendo el graffiti trozo a trozo. Es la única manera de controlar el dibujo y mantener la precisión que requiere un retrato. Normalmente, siempre arranco con los ojos. Para mí, es lo más importante porque suele ser lo primero que mira el espectador. Los ojos.

Gracias Leo. Así rezará para siempre el mural que Messi guardará en su casa con el video de Sport. No hay forma más sencilla de resumir un sentimiento eterno...

Totalmente. Y nos ha salido gratis, entre comillas. Nos ha dado tanto... No sólo al barcelonismo, sino también al fútbol global. Es una maravilla. Si te dejas de historias, de clubes y de colores; si de verdad te gusta el fútbol te tiene que encantar Leo.

¿Cómo le gustaría que fuera el próximo graffiti de Messi en la vida de Axe Colours?

Me faltaría el de un último baile en el Barça. Me encantaría. Ese es el que me muero por hacer. Aunque fuera de portero, da igual. Me gustaría que volviera... Leo, si me escuchas, ¡ven para acá! Sería una excusa perfecta para hacerle el último homenaje en lo que ha sido su carrera por el barcelonismo.

Con una palabra, defíname al genio...

Grandeza.