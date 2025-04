Munuera Montero no expulsa a Azpilicueta y Kiko reacciona: "Si esta falta la hacen al Atlético, pido roja"

No suele pasar que el VAR llame al colegiado principal para revisar una decisión arbitral y se mantenga su primer criterio. Al FC Barcelona le ha sucedido esta noche en el Metropolitano cuando apenas se habían disputado 8 minutos. Azpilicueta entró con dureza a Raphinha, que se dolió del gemelo izquierdo y tuvo que ser atendido.

El árbitro principal, José Luis Munuera Montero, le enseñó la amarilla, y el encargado del VAR, Juan Martínez Munuera, le advirtió sobre una entrada que podría ser merecedora de la expulsión. Pero el andaluz se mantuvo en sus trece...

Fue cuando solo se habían jugado 8 minutos de partido. El Atlético salió con talante ofensivo en un partido que arrancó abierto, pero pronto avisó de su dureza. César Azpilicueta fue con todo y pudo haber hecho todavía más daño al brasileño.

Munuera Monero fue llamado a ver la acción en la pantalla habilitada cuando Raphinha todavía se estaba doliendo de la fuerte entrada con los tacos. Vio las repeticiones por el monitor, y cuando se pensaba que iba a mostrar la roja al futbolista navarro, agitó los brazos en señal que se mantenía la amarilla.

Una decisión que motivó las protestas de los futbolistas azulgranas. Y también del técnico del Atlético de Madrid, el 'Cholo' Simeone, a pesar de que la decisión arbitral le favoreció claramente. El entrenador argentino de los colchoneros vio la cartulina amarilla.

De Paul también roza la roja

Pasados menos de cinco minutos, Raphinha volvió a experimentar en sus carnes la dureza de los futbolistas del Atlético de Madrid en el arranque del partido. Pisada del argentino al brasileño., con muchas deudas pendientes desde el superclásico de las Américas y lo mal que se tomaron los albicelestes unas declaraciones previas del canarinho.

Munuera Montero le enseñó la amarillo a Rodrigo de paul, y esta vez, el valenciano Martínez Munuera ya no llamó al colegiado principal para revisar la acción. Tras lo sucedido minutos antes, debió pensar que mejor no volverse a llevar un 'no'...

La jugada fue comentada por Kiko, el exjugador, en la SER, y fue así de franco: "Si se la hacen al Atlético, yo pido roja".

Iturralde, el ex colegiado, argumentó que "si vas por detrás con los tacos sin que tenga recorrido la pierna, tensa, es peligrosa pero en este caso no da lugar a una lesión grave porque sigue la pierna. Paraa mi la amarilla está bien pitada".