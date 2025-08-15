Munuera Montero dirigirá el Mallorca-Barça

José Luis Munuera Montero, del Comité Andaluz, ha sido designado para dirigir este sábado el encuentro Mallorca-Barcelona, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026. Munuera contará con Jorge Figueroa Vázquez en el VAR del encuentro que comenzará a las 19.30 horas, y en el que el cuadro del alemán Hansi Flick iniciará la defensa del título liguero conseguido la pasada temporada.

Asimismo, José María Sánchez, del Comité Murciano, pitará el Valencia-Real Sociedad con Valentín Pizarro en el VAR, y el riojano Miguel Sesma dirigirá el Alavés-Levante con Carlos del Cerro en la sala VAR. En cuanto a los partidos del sábado de LaLiga Hypermotion, el Racing Santander-Castellón lo arbitrará Dámaso Arcediano; el Málaga-Eibar lo pitará Saúl Ais; y el Granada-Deportivo Daniel Palencia.

Recordemos que la RFEF ha tomado la decisión de anunciar los colegiados de cada jornada con una antelación de, tan solo, 24 horas. El objetivo no es otro que el de destensar el ambiente alrededor del colectivo arbitral, abanderado por la persecución de Real Madrid Televisión jornada tras jornada. Por ello, tan solo, de momento, se conocen las designaciones arbitrales para el partido de este viernes y los tres del sábado.

En lo que concierne al Barça, el balance de Munuera Montero dirigiendo encuentros en los que ha participado el conjunto blaugrana es de 21 victorias, tres empates y seis derrotas en 30 partidos. Es el segundo equipo al que más veces ha arbitrado, por detrás del Deportivo Alavés (32).