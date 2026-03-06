Munuera Montero, el árbtiro del Athletic-Barça en San Mamés con Valentín Pizarro en el VAR

Ya hay designación arbitral para uno de los partidos más atractivos de la jornada. El Comité Técnico de Árbitros ha confirmado a José Luis Munuera Montero como árbitro principal del Athletic Club-FC Barcelona, que se disputará este sábado 7 de marzo a las 21:00 en San Mamés, con Valentín Pizarro Gómez al frente del VAR desde Las Rozas. En un cruce marcado por la exigencia competitiva y el desgaste emocional de ambos equipos tras la Copa, la figura del colegiado vuelve a situarse bajo el foco.

La designación oficial publicada por la RFEF confirma, además, el resto del equipo arbitral: Manuel Camacho ejercerá como cuarto árbitro, Antonio Ramón Martínez y Adrián Díaz actuarán como asistentes y Óliver De La Fuente será el AVAR. El nombramiento sitúa a Munuera Montero al frente de un encuentro de máxima exigencia entre dos históricos que afrontan la cita en un contexto delicado y con mucho en juego.

En lo estrictamente clasificatorio, el Barcelona comparece en Bilbao como líder de LaLiga con 64 puntos, mientras que el Athletic afronta la jornada con 35, en un escenario que obliga a los rojiblancos a dar un paso adelante ante su público. El duelo, además, llega pocos días después del golpe copero para ambos.

El árbitro de la Supercopa

El balance del Barça con Munuera Montero dibuja, en términos generales, un escenario favorable para el conjunto azulgrana. En los precedentes recientes, el equipo azulgrana sí ha firmado resultados de peso con el andaluz al silbato, como el 3-2 ante el Real Madrid en la final de la Supercopa del pasado 11 de enero o el 1-2 frente al Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey, disputados el 3 de febrero.

Sin embargo, no todo son buenos recuerdos para el Barça cuando aparece la figura de Munuera. Algunas de las derrotas más llamativas de los últimos años con este árbitro tienen un denominador común: el Villarreal. Ahí aparecen referencias como el 3-5 de enero de 2024, el 0-2 de mayo de 2022 y el 2-3 de mayo de 2025, partidos que suelen reaparecer en la memoria del entorno azulgrana cuando el foco se posa sobre precedentes arbitrales, reparto disciplinario y acciones de área.

Noticias relacionadas

En Bilbao, además, el encuentro llega condicionado por la situación del Athletic. Ernesto Valverde ya ha dejado entrever la necesidad de una reacción inmediata y ha reconocido la dificultad que plantea un rival como el Barcelona, especialmente por su capacidad para someter desde la presión y castigar en campo rival. A ello se suma la ausencia de Nico Williams, todavía fuera por pubalgia, una baja sensible para los rojiblancos en un partido de este nivel.