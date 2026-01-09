Munuera Montero: El árbitro de la Supercopa de España que estuvo en el ojo del huracán

El Comité técnico de Árbitros (CTA) decidió que el ábitro encargado de dirigir la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid sea el internacional José Luis Munuera Montero. A sus 43 años es un colegiado experimentado, en Primera División desde 2016 e internacional desde 2019, y con un largo historial en el que no han faltado los momentos complicados. De ahí que la final, transformada en un clásico, puede tener el picante necesario para que más de uno tire de hemeroteca y videoteca para 'ambientar' el duelo.

El gol de Ferran Torres y Raíllo

Repasando la estadística pura y dura, el balance del conjunto merengue con el árbitro jienense es mejor que el del equipo culé. Otro asunto es la percepción que de Munuera Montero puedan tener unos y otros, y el revuelo que pueden haber generado algunas de sus decisiones.

José Luis Munuera Montero ha arbitrado hasta ahora 28 partidos al Barça, en los que se registraon 18 triunfos blaugrana (64%), 4 empates (14%) y 6 derrotas (22%). En la presente temporada se encargó de dirigir el Mallorca-Barça de la primera Jornada de LaLiga (0-3) que no estuvo exento de polémica pues el colegiado dejó seguir la jugada en el 0-2 de Ferran Torres con el defensa Raíllo todavía caído. Interpretó que había continuidad en la jugada y que el futbolista mallorquinista no estaba lesionado a raíz de la acción previa.

La expulsión de Bellingham

Pese a las buenas estadísticas, es con el Real Madrid con el finalista con el que Munuera Montero tiene un 'pasado' más agitado. El 'trencilla' andaluz fue el colegiado que expulsó a Jude Bellingham en febrero de 2025 en el duelo contra Osasuna de LaLiga después de que el internacional inglés mostrara su disgusto con una de sus decisiones gritándolo un insulto en inglés. En el acta, interpretó que le había dicho 'Fuck you', mientras que el futbolistas aseguraba que sus palabras fueron 'Fuck off'. Pese al revuelo que se armó en torno al suceso, el castigo para el jugador fue de dos partidos de sanción. En el mismo encuentro, el Madrid se quejaba del penalti cometido por Camavinga sobre Budimir.

El historial del Real Madrid con Munuera Montero es muy favorable con 18 victorias (80%), 2 empates y 2 derrotas. Esta temporada ha dirigido al Real Madrid en la Jornada 9 de LaLiga en su triunfo frente al Getafe por 0-1.

Dos antecedentes del clásico con Munuera Montero

Hay dos antecedentes de un clásico arbitrado por Munuera Montero, y cada equipo se apuntó un triunfo. El primero fue, precisamente, la semifinal de la Supercopa de España de 2022. El Real Madrid se impuso por 2-3 después de una prórroga agónica en la que el Barça se sobrepuso a sus errores finales pero pecó de juventud.

Un año después, el árbitro andaluz se encargó de dirigir el choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el que el Barça se impuso, por 0-1en el Santiago Bernabéu. El gol en propia puerta de Militao no sería suficiente para el conjunto azulgrana que en la vuelta cayó goleado por 0-4 en el Spotify Camp Nou. Aun así, desde el VAR corrigieron a Munuera que había anulado el tanto en propia puerta del brasileño en el Bernabéu por un inexistente fuera de juego.

En el ojo del huracán

Al margen de su balance estrictamente deportivo, José Luis Munuera Montero también tuvo que afrontar un delicado asunto unos días después del citado Osasuna - Real Madrid, a raíz del cual recibió insultos y amenazas en las redes sociales por parte de radicales.

El colegiado internacional fue acusado de tener un conflicto de intereses entre su profesión de árbitro y otras actividades profesionales. El árbitro defendió su honestidad profesional desde el primer momento con uñas y dientes, y tras estudiar la noticia publicada por 'El Español' la RFEF desestimó abrir un expediente al considerar que no existían motivos que demostraran infracción alguna en las actividades del colegiado. Munuera recibió el respaldo unánime de sus compañeros en un momento en elq ue la campaña antiarbitral desde el Real madrid era asfixiante.