Munuera Montero arbitrará el Barça - Racing en LaLiga

La RFEF ha comunicado las designaciones arbitrales de la sexta jornada de LaLiga y el Barça-Racing de este miércoles ya tiene colegiado: José Luis Munuera Montero. El árbitro andaluz será el encargado de dirigir el encuentro en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto de Hansi Flick buscará prolongar su pleno en el campeonato.

El Barça llega al partido con cinco victorias en las cinco primeras jornadas, 15 puntos de 15 posibles y unos números ofensivos contundentes: 21 goles marcados y solo cuatro encajados. El Racing, por su parte, suma siete puntos después de sus primeros cinco encuentros.

Para Munuera Montero no será un escenario desconocido. El colegiado, internacional desde 2019 y árbitro de Primera desde la temporada 2016/17, ha dirigido al conjunto blaugrana en 35 ocasiones.

Un balance favorable, con algún episodio polémico

El historial es claramente positivo para el Barça: 26 victorias, tres empates y seis derrotas. Entre sus últimos partidos aparecen los triunfos ante Celta (1-0), Athletic (0-1) y Albacete (1-2), además de la victoria por 3-2 frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, la única final que Munuera ha dirigido al conjunto blaugrana.

Precisamente aquel Clásico dejó uno de los episodios más controvertidos de su historial con el Barça. Munuera expulsó a Frenkie de Jong en el minuto 90 por una entrada sobre Mbappé. El colegiado consideró que el neerlandés había empleado "fuerza excesiva" y la roja no fue revisada en el monitor del VAR. Pese a ello, el Barça terminó levantando el título gracias al gol de Raphinha en la segunda parte.

Munuera Montero, durante el clásico / Ángel Martínez/RFEF / SPO

Ahora, el conjunto blaugrana se reencontrará con Munuera en un momento inmejorable. Los de Flick han ganado sus cinco primeros partidos de Liga y buscarán ante el Racing mantener el pleno en el que será su sexto encuentro del campeonato. Además, tendrán el aliciente de volver a encadenar victorias en el Spotify Camp Nou, después de haber convertido el estadio en uno de sus grandes puntos fuertes la pasada temporada con un pleno de triunfos.

El precedente global invita al optimismo: el Barça solo perdió seis de los 35 partidos dirigidos por el andaluz. Este miércoles, el objetivo será sumar la 27ª victoria con Munuera Montero como árbitro y mantener intacta una racha liguera que, por ahora, cuenta sus partidos por triunfos.