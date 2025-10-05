¡Muñiz Ruiz la lía con un polémico penalti contra el Barça!

No podía empezar peor el partido del Sánchez Pizjuán para el Barça contra el Sevilla con un penalti inexistente señalado por Alejandro Muñiz en el minuto 14 del partido. La jugada fue un forcejeo dentro del área entre Ronald Araujo e Isaac Romero que en apariencia parecía una lucha por el balón sin más, en la que ambos bracearon y finalmente el atacante sevillista intentó forzar la jugada para que picara el árbitro.

Al principio pareció que Muñiz Ruiz había interpretado correctamente la acción y no señaló nada, interpretado que se trataba de un lanzce del juego sin mayor consecuencia. Sin embargo, la sorpresa se produjo cuando entró desde el VAR Del Cerro Grande e hizo cambiar de opinión al colegiado de campo.

Los jugadores del Barça y el staff blaugrana se desesperaron cuando comprobaron que Muñiz iba a la banda para ver en el monitor la jugada a instancias del colegiado del VAR y cambiaba su opinión inicial. Aunque en las imágenes se puede ver que existe el forcejeo y el braceo, y que los jugadores se enzarzan en la pelea, también se puede comprobar cómo Isaac Romero adelanta la pierna para enredarse con las de Ronald Araujo y simular la caída forzada.

Polémico penalti de Araujo a Isaac Romero en el Sevilla - Barça / X

Así lo interpretó también el excolegiado y ahora comentarista de la Cadena Ser, Iturralde González: "Para mí no es penalti; es un forcejeo y se puede ver cómo el jugador del Sevilla se tira para adelante para buscar el contacto" y forzar la equivocación del árbitro.

En cualquier caso, Alexis Sánchez se encargó de lanzar la pena máxima y batir a Szczesny, abriendo el marcador a favor del equipo de Matías Almeyda y descentrando al conjunto catalán.