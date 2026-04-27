Munir El Haddadi recuerda una de sus anécdotas más surrealistas en el Barça: "Me hicieron una trampa"

Munir El Haddadi ha compartido una de las anécdotas más memorables de sus primeros días en el primer equipo del FC Barcelona, cuando convivía con el legendario tridente formado por Messi, Suárez y Neymar. El delantero, entonces un adolescente recién ascendido, recuerda cómo la inocencia del debutante lo convirtió en víctima perfecta de las bromas del vestuario.

En una de las primeras concentraciones, al llegar al hotel, preguntó dónde debía sentarse. "Me decían: Ahí, ahí, que no hay nadie", relató. Él obedecía sin sospechar que aquel lugar tenía dueño… y no uno cualquiera.

La mirada de Messi

Munir se acomodaba en el asiento indicado hasta que aparecía Leo Messi. El argentino se quedaba quieto, mirándolo fijamente, sin pronunciar palabra. "Tú imagínate… con 18 años, sentado en su sitio, y viene Leo y te mira", explicó entre risas.

En ese instante, Munir entendía la situación: se levantaba de inmediato mientras los veteranos disfrutaban de la escena. "Me han hecho una trampa, no me lo creo", pensaba entonces.

Neymar, Suárez y el humor del vestuario

Aunque no destacó una anécdota concreta con Neymar, sí recordó que la relación con él y con Suárez era cercana y marcada por el buen ambiente. Las bromas eran parte del día a día, especialmente con los más jóvenes.

Munir aseguró que estas situaciones no son cosa del pasado. Una de las periodistas de DAZN contó un episodio reciente en el que Lewandowski reaccionó igual al ver a un compañero sentado en su lugar, provocando risas y alguna reprimenda en tono de broma.

Un recuerdo que perdura

Hoy, lejos de aquel vestuario plagado de estrellas, Munir conserva estas vivencias como parte de su aprendizaje.

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Momentos de nervios, respeto y humor que marcaron su paso por uno de los equipos más icónicos de la historia.