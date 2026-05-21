Munir desvela una anécdota que vivió con Aleix Vidal y Messi: "Era un personaje"

No todos los futbolistas que suben al primer equipo del FC Barcelona tienen la posibilidad de asentarse. Fue el caso de Munir El Haddadi. El jugador debutó en el Camp Nou ante el Elche y anotó una de las tres dianas que lograron los azulgranas, convirtiéndose en el jugador más joven del club en anotar en la primera jornada de Liga, con 18 años y 357 días.

Estuvo un año en el Barça, pero luego el club decidió que la mejor opción era cederlo al Valencia con una opción de compra por 12 millones de euros, aunque el club che nunca llegó a ejecutar la opción. Posteriormente, se fue cedido al Deportivo Alavés, donde explotó al anotar 14 goles. A la vuelta, se quedó a las órdenes de Ernesto Valverde, pero en invierno fue traspasado al Sevilla. Luego ya fue a menos y acabó defendiendo las camisetas del Getafe, Las Palmas y Leganés.

Su última experiencia en el fútbol fue en Asia, cuando el 6 de septiembre de 2025 fichó por el Esteghlal FC iraní, aunque poco duró su experiencia, ya que tuvo que huir por carretera hasta Turquia por la guerra. Actualmente, se encuentra sin equipo.

Munir El Haddadi y Leo Messi / Archivo

Hace unos días, Munir acudió a un programa de DAZN, donde se sinceró sobre su etapa como futbolista en el Barça, entre otros temas destacables.

En un momento dado del programa, la periodista Celia Gimeno le realizó un 'test' a Munir. En una de las preguntas, le cuestionó: "¿Cuál es el jugador más divertido con el que hayas jugado en cualquier equipo?". El futbolista no dudó un instante en nombrar a Aleix Vidal.

Al instante, la creadora de contenido se interesó en saber si tenía alguna anécdota con él, a lo que Munir contestó: "Es que es un personaje".

"O sea a lo mejor te llegaba y Aleix no había jugado y le decía a Messi: 'Mira Leo, cómo se tiran las faltas... así tienes que tirarlas'. Era un personaje y soltaba cada comentario...", destapó a DAZN.

Noticias relacionadas

La periodista no dudó en preguntarle: "¿Qué cara ponía Messi cuando le decía eso?". Munir reveló que "se empezaba a reír porque Leo también le conocía y sabía cómo era".